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مساعد وزير الصحة يتفقد مستشفى منفلوط المركزي الجديد بأسيوط (صور)

مساعد وزير الصحة
مساعد وزير الصحة للمشروعات يتفقد مستشفى منفلوط المركزي، فيتو

واصل الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية زيارته التفقدية لمحافظة أسيوط رافقه خلالها  الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط والدكتور محمد جمال والدكتور أحمد سيد موسي وكلاء مديرية الصحة والقذافي عبد الرحمن مدير الشؤون الإدارية والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة. 

مشروع مستشفى منفلوط المركزي الجديد

واستكمل مساعد الوزير جولته بمركز منفلوط بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع مستشفى منفلوط المركزي الجديد، بتكلفة إنشاءات بلغت 509 مليون جنيه للوقوف على سير العمل ومتابعة التشطيبات النهائية بالمبنى، والتأكيد على خطوات استكمال الأعمال والتي يجري إنشاؤها ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات المركزية وتحويلها لمستشفيات نموذجية لخدمة المواطنين بالقرى والمراكز وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم تنفيذًا لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

 

 بدأ مساعد وزير الصحة للمشروعات ووكيل الوزارة جولتهما، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها والتشطيبات النهائية بمبنى مستشفى منفلوط النموذجي الجديد وتابع أعمال التشطيبات النهائية ببعض الأقسام واستمعا من المهندس المسؤول إلى معدلات التنفيذ التي وصلت إليها الأعمال. 

وشدد مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية على ضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن قبل نهاية العام الحالي ومراعاة المعايير القياسية في أعمال التشطيب بمختلف أقسام المستشفى وفقًا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان تمهيدًا للبدء في تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة وتسليمها نهائيا قبل نهاية العام الحالي.

مستشفى منفلوط المركزى الجديد

من جانبه أشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، إلى أن مستشفى منفلوط المركزى الجديد تم إنشاؤها على مسطح مساحة 12 ألفًا و726  متر مربع تقريبًا وتضم أقسام (الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، العمليات، النساء والتوليد، الغسيل الكلوي، الرعاية المركزة، الحضانات، المناظير، العلاج الطبيعي، الأشعة، المعامل، بنك دم، صيدلية) بالإضافة إلى مركز لتجميع البلازما. 

ولفت وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى أن المستشفى سيعمل بطاقة 151 سريرًا تشمل 91 سرير إقامة و30 سرير عناية مركزة و30 حضانة بالإضافة إلى 17 عيادة بمختلف التخصصات الطبية ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 42 ماكينة و5 غرف عمليات و2 وحدة مناظير و91 سرير إقامة كما يضم المستشفى سكن للأطباء وذلك بتكلفة اجمالية للانشاءات والأعمال المدنية بلغت قيمتها التقديرية 509 مليون جنيه.

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من جانبه أكد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات،  تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من الأعمال الجارية طبقًا للجدول الزمني المقرر وتشغيل المستشفى في المواعيد المحددة لخدمة أكثر من 700 ألف مواطن بقرى مركز ومدينة منفلوط مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القرى والنجوع وهو ما يظهر جليًا في تطوير المستشفيات المركزية وإنشاء مستشفيات نموذجية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تطوير وإحلال وتجديد الوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين.

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