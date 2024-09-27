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أخبار مصر

الصحة تعلن عن جهودها في مقاومة مضادات الميكروبات باجتماع العامة للأمم المتحدة

د.محمد حساني
د.محمد حساني
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أعلنت وزارة الصحة والسكان،عن جهودها في مقاومة مضادات الميكروبات، وذلك خلال كلمة جمهورية مصر العربية في الحدث عالي المستوى الذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، والمقامة بنيويورك، حيث كان الحدث الرئيسي لهذه الدورة " مقاومة مضادات الميكروبات.

 

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات

 قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الكلمة ألقاها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، حيث تم إلقاء الضوء على جهود الوزارة في هذا الصدد.

 

 أوضح "عبدالغفار" أن الكلمة أشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات، بمنهجية تشاركية شملت الإنسان والحيوان والبيئة، كما التزمت مصر بإعلان مسقط الصادر في عام ٢٠٢٢، وكان متماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية، كما أطلقت الوزارة عام ٢٠٢٣ الإطار الاستراتيجي للصحة الواحدة بمشاركة العديد من الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الأممية ذات الصلة.

 

الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات

أضاف " عبدالغفار" أن الكلمة أوضحت المحاور الرئيسية للبرنامج المصري ، والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، تتضمن مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية، تقوية معامل الميكروبيولوجيا وترصد مقاومة الميكروبات، كما تتضمن تقوية الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات.


تابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الكلمة سلطت الضوء على التعاون الجاري مع الجمعية البريطانية لمضادات الميكروبات في اعتماد المستشفيات  طبقًا للمعايير العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات، كما أوضحت حجم الأعباء الصحية والاقتصادية الناتجة عن تنامي مضادات الميكروبات، لاسيما في الدول متوسطة أو قليلة الدخل،والذي يتوقع زيادته بحلول عام ٢٠٥٠ ليتسبب في وفاة ملايين الأشخاص وخسارة الاقتصاد العالمي لمليارات الدولارات.

 

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 جدير بالذكر أن الجمعية العامة التاسعة والسبعين للأمم المتحدة قد اعتمدت صباح أمس الخميس، الإعلان السياسي لمقاومة مضادات الميكروبات، والذي سينعكس على تحسين مستويات الاستجابة العالمية للمشكلة  وسيقوم بتحسين توجيه الإنفاق لمقاومة تنامي مقاومة مضادات الميكروبات، خلال الأعوام القادمة لاسيما في الدول الأقل دخلًا والأكثر تأثرًا.

 

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