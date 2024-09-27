ضبط 7 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 10 ملايين جنيه

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

وفى مديرية أمن البحيرة؛ تم ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة بدر وبحوزتهما (21 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون وبحوزته (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرامات لمخدر الآيس"الشابو" – 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين - سيارة).



وفى مديرية أمن بنى سويف؛ تم ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة الواسطى وبحوزتهما (10 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 2 فرد خرطوش –عدد من الطلقات – 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وفى مديرية أمن القاهرة؛ تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبحوزته (1 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الكوكايين – كمية لمادة MDMA المخدرة – عدد من "الأقراص والعقاقير والطوابع " المخدرة- مبلغ مالى "عملات محلية – أجنبية" – ميزان حساس).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.. وبحوزته (1,5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الكوكايين – كمية لمادة MDMA المخدرة – 1200 قرص لعقار إكستاسى"خبوط" المخدر – سلاح أبيض – ميزان حساس ).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (9,8 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.