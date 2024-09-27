الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تطلق مبادرة "مع زهور المستقبل 2" لتوزيع حقائب مدرسية على الأسر 

الداخلية تطلق مبادرة
الداخلية تطلق مبادرة "مع زهور المستقبل 2" لتوزيع حقائب مدرسي

قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمشاركة مع الجهات المعنية، بإطلاق مبادرة (كلنا واحد - مع زهور المستقبل 2)؛ وذلك فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية  رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، وبمناسبة العام الدراسى الجديد (2024/2025).

 

واستهدفت المبادرة توزيع عدد من الحقائب المدرسية بمشتملاتها وعدد من العبوات الغذائية على أسر الطلبة من الفئات الأولى بالرعاية "الأسر الأكثر احتياجًا - المرأة المعيلة، ذوى الهمم، دور رعاية الأيتام" بعدد من المحافظات، تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

 

مرور القاهرة: غلق كلي لشارع الروضة بالاتجاهين

ميكروباص يصطدم بقائد دراجة نارية وسيارة آخرى تدهسه في مصر الجديدة


 ويأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

العام الدراسي الجديد 2024 قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية قطاع حقوق الإنسان مبادرة كلنا واحد مبادرة مع زهور المستقبل وزارة الداخلية

مواد متعلقة

مرور القاهرة: غلق كلي لشارع الروضة بالاتجاهين

ميكروباص يصطدم بقائد دراجة نارية وسيارة آخرى تدهسه في مصر الجديدة

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

ضبط 64 سلاحا ناريا وتنفيذ 686 حكما قضائيا خلال حملة بـ3 محافظات

مقتل سائق وإصابة عامل، سطو مسلح على سيارة وسرقة أموال مستقليها بالهرم

ضبط تشكيل عصابى لسرقة أعمدة الإنارة فى القطامية

ضبط 25 طن دقيق مهرب في حملات تموينية خلال 24 ساعة

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

السوبر الإفريقي، صدمة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

القبض على طبيبين في الأقصر بعد فيديو التحرش بسيدات أثناء الكشف

متورط بتفجيرات البيجر في لبنان، من هو خوسيه الذي تبحث عنه النرويج؟

العقوبة المتوقعة لطبيبي فيديو التحرش بالأقصر

أصحاب أشهر قاضية ممكن.. لعنة يخشاها الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي (فيديو جراف)

قائد الحرس الثوري: لو اجتمعت أمريكا وكل شياطين العالم لن يهزموا حزب الله

أغلى لاعب تسويقيًّا في قمة الأهلي والزمالك قبل السوبر الإفريقي

تكليفات وقرارات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

منوعات

المزيد

الأعنف منذ 173 عاما، إعصار هيلين يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية

علماء روس يستخدمون الفيروسات لعلاج جروح الطلقات النارية، ما القصة؟

تنفيذ ثاني إعدام بالنيتروجين في تاريخ الولايات المتحدة رغم الانتقادات

رسالة سرية من الأمير هاري إلى كيت ميدلتون

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة 27 -9-2024

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 27 -9-2024 بالسوق المحلى

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مصر صاحبة الرصيد الأكبر بـ 12 لقبا.. أبطال السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الاستحمام في المنام وعلاقته بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي

شباب حول الرسول، زيد بن أرقم "صدقه الله مرتين"

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالعجز عن حل المشاكل العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية