الداخلية تطلق مبادرة "مع زهور المستقبل 2" لتوزيع حقائب مدرسية على الأسر
قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمشاركة مع الجهات المعنية، بإطلاق مبادرة (كلنا واحد - مع زهور المستقبل 2)؛ وذلك فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية التى تؤكد على الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى الهادف إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، وبمناسبة العام الدراسى الجديد (2024/2025).
واستهدفت المبادرة توزيع عدد من الحقائب المدرسية بمشتملاتها وعدد من العبوات الغذائية على أسر الطلبة من الفئات الأولى بالرعاية "الأسر الأكثر احتياجًا - المرأة المعيلة، ذوى الهمم، دور رعاية الأيتام" بعدد من المحافظات، تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.
ويأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
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