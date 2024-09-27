الأنبا مكاريوس يترأس حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الإكليريكية

احتفلت الكلية الإكليريكية اللاهوتية للأقباط الأرثوذكس في إيبارشية المنيا، بتخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية، وكذلك معهد القديس مارمرقس الرسول للألحان ومعهد المعلم ميخائيل البتانوني لإعداد المرتلين، وذلك بكنيسة القديس مارمرقس الرسول(مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا ومدير الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالمنيا.

بدأت فعاليات اليوم الذي شارك به أكثر من ٤٠٠ فرد، بصلوات القداس الإلهي، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٤٠ من خريجي هذا العام شمامسة في رتبتي أغنسطس (قارئ) وإيبودياكون (مساعد شماس).

وعقب صلوات القداس الإلهي، التقى نيافته مع الطلبة الخريجين، وعرض الكورال باللغة القبطية نشيد الكلية وكذلك أحدى قصائد القديس حبيب جرجس، كما قدم خورس الكلية ومعهدي الألحان لحن "شيري ثيؤطوكي الكبير"

كما كرم نيافته بعض الآباء الكهنة الذين قاموا بالتدريس بالكلية على مدار السنوات الماضية.

جديد بالذكر أن الدراسة سوف تبدأ بالكلية في الأول من أكتوبر المقبل، بمقرها الجديد.