السوبر الإفريقي، صدمة فى معسكر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

تلقى الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز صدمة جديدة قبل ساعات من مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي المرتقبة فى التاسعة مساء اليوم الجمعة بالسعودية.

وتمثلت الصدمة فى إصابة محمد صبحي الحارس الأساسي للفريق قبل ساعات من إقامة مباراة السوبر الأفريقي، وهو ما يعني تواجد محمد عواد أساسيا فى تشكيلة الزمالك المرتقبة على أن يكون محمود الشناوي حارسا بديًلا على مقاعد البدلاء، وبالتالي غياب محمد صبحي.

محمد صبحي

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

الاستوديو التحليلي لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، والذي يقدمه سعدون الكواري يضم:

- وائل جمعة

- طارق الجلاهمة

- هيثم فاروق

- والمباراة من تعليق عصام الشوالي

الاستوديو التحليلي لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك على قناة إم بي سي مصر، والذي يقدمه إبراهيم فايق يضم:

استوديو افتتاحي:

- إسماعيل يوسف

- سيد عبد الحفيظ

- محمد بركات

- البرازيلي فيليبي سكولاري

الاستوديو السابق للمباراة:

- البرازيلي ريكاردو كاكا

- الفرنسي باتريك فييرا

- أحمد عز

- تامر بدوي

- أحمد عفيفي

- الإسباني ماتيو لاهوز (المحلل التحكيمي)

ويعلق مدحت شلبي وفارس عوض على المباراة عبر قناتي إم بي سي مصر 1، وإم بي سي مصر 2.