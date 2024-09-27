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الأعلى للجامعات: 127 ألف طالب تقدموا لاختبارات القدرات منهم 70 ألف لائقين

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

عقد المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري برئاسة مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من  رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب أعضاء المجلس، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

المجلس الأعلى لشئون التعليم يناقش استعدادات العام الجامعي الجديد

رحب مصطفى رفعت بالحضور من رؤساء الجامعات ونوابهم، مقدّمًا لهم التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أهمية انتهاء جميع أعمال الصيانة للمنشآت، والمعامل، والورش، والمكتبات، وقاعات الدراسة، والمدن الجامعية، مؤكدًا على توفير كل ما يلزم لدعم العملية التعليمية من مدرجات، ومعامل، وأجهزة، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية، وإعلانها للكليات؛ حرصًا على انتظام سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والازدهار.

استعرض المجلس التقرير المقدم من السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا للإشراف على اختبارات القدرات، والذي تضمن أعداد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات في مختلف الكليات، والتي بلغت 127413 طالبًا وطالبة، منهم 70823 طالبًا وطالبة لائقين بكليات (التربية الفنية، التربية الموسيقية، الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، والتربية الرياضية).

كما استعرض التقرير أهم الإيجابيات التي ظهرت خلال فترة الاختبارات، منها (وجود نظام متبع في الكليات والالتزام بالتعليمات بشكل كبير، وتوافر إرشادات واضحة حول نظام الاختبار، بالإضافة إلى دليل للطلاب والكليات ساهم في تقليل المشكلات، ومركزية وتوحيد الاختبارات؛ بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب، والدور الفعال الذي قامت به لجان المتابعة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، والتي ساعدت في إزالة أي عوائق تواجه الكليات) وتم أيضًا استعراض أهم التوصيات التي يجب أخذها في الاعتبار للعام المقبل.

أحيط المجلس علمًا بالتقرير المقدم من  الدكتور مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والذي تناول الأنشطة المنفذة لتنمية الوعي المجتمعي ووعي الطلاب ضد الأفكار الهدامة وغير السوية؛ بهدف حماية المجتمع والوطن.


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