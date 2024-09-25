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الأحد، جامعة أسيوط تفتتح بانوراما الأنشطة الطلابية

جامعة أسيوط، فيتو
جامعة أسيوط، فيتو

تنظم جامعة أسيوط، حفل افتتاح العام الدراسي 2024/ 2025، وتحية العلم، تحت رعاية الدكتور المنشاوى رئيس الجامعة؛ وإشراف: الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك يوم الأحد المقبل 29 سبتمبر، في تمام الساعة الثامنة صباحًا، أمام المبنى الإداري، والذى يعد تقليدًا سنويًا  تنظمه الجامعة، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر، واتحاد طلاب الجامعة، وإدارة الجوالة بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك؛ لتعزيز روح الولاء، والانتماء، والمواطنة بين طلاب وطالبات جامعة أسيوط. 

ويجري تنظيم الحفل بقيادة الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والمُشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومديري الإدارات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

افتتاح بانوراما الأنشطة الطلابية أمام الأستاد الرياضى

 

 وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أنه سيتم افتتاح بانوراما الأنشطة الطلابية أمام الاستاد الرياضى؛ والتى تحتوى على عرض إنجازات الأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي الماضي؛ من جوائز، ودروع، وكؤوس لكافة الأنشطة، إلى جانب؛ عرض لرؤية، ورسالة كل إدارة، وما تقدمه من خدمات، وأنشطة؛ وذلك لتعريف الطلاب الجدد، والقُدامى بالأنشطة، والفعاليات التي يتم تنفيذها، على اختلاف أنواعها داخل الحرم الجامعي، وتشمل النشاط الرياضي، العلمي، الفني، الثقافي، الاجتماعي والنشاط العلمي، والأسر، والاتحادات الطلابية؛ الأمر الذي من شأنه الإسهام فى تشجيع الطلاب على المشاركة في تلك الأنشطة، والتعبير عن أفكارهم، واتجاهاتهم من خلال إظهار مهاراتهم ومواهبهم؛ وذلك؛ لتمثيل اسم الجامعة في كافة المحافل المحلية، الإقليمية، والدولية.

 

مراسم تحية العلم لجامعة أسيوط 

 

 ومن المقرر؛ عقب مراسم تحية العلم، وافتتاح بانوراما الأنشطة الطلابية، عمل جولة لزيارة عدد من كليات الجامعة؛ لمتابعة انطلاق الدراسة بها، ومدى انتظام الطلاب والاطمئنان عليهم، وذلك في إطار اهتمام الجامعة الكبير بدعم العملية التعليمية، والأنشطة الطلابية، وتوفير بيئة أكاديمية مُحفزة وداعمة للتميز والإبداع.

 

إعلان الجداول الدراسية لكليات جامعة أسيوط 

 

وأكد الدكتور المنشاوى، إنه تم الانتهاء من وضع الجداول الدراسية للكليات، وإعلانها للطلاب، وكذلك الانتهاء من كافة أعمال الصيانة، والإنشاءات، والتجهيزات، فضلًا عن تجهيز جميع القاعات الدراسية، والمعامل، والورش الخاصة بالبرامج الدراسية بالجامعة، وتزويدها بالأجهزة والوسائط التعليمية.

 

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 ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، بضرورة انتظام العملية التعليمية، والدراسة منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، مع توفير جميع التسهيلات، والتيسيرات وسُبل الدعم والرعاية للطلاب، وتسخير كافة الإمكانات المُتاحة، مُشددًا على تواجد عمداء الكليات، والمعاهد، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة في الحرم الجامعي والكليات، وفتح أبوابهم للطلاب؛ للتعرف على مشاكلهم، وإيجاد حلول عاجلة لها والتفاعل معهم، بما يساهم في انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

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