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ثقافة وفنون

غادة عادل تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل سيد الناس

غادة عادل
غادة عادل

اعتذرت الفنانة غادة عادل عن عدم المشاركة في مسلسل سيد الناس قبل انطلاق تصويره، ومن المقرر أن يتم ترشيح إحدى الفنانات مكانها.

 

تفاصيل مسلسل سيد الناس 

 مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد فهيم، طارق النهري، وجار  التعاقد مع باقي أبطال العمل في الفترة الحالية، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح.

ويبدأ الفنان عمرو سعد تصوير أول مشاهده في مسلسله الجديد سيد الناس مطلع نوفمبر المقبل، ويقوم المخرج محمد سامي بمعاينة أماكن التصوير حاليًا، حيث سيتم التصوير بأحد الديكورات الشعبية للعمل.


ويشارك الفنان عمرو سعد حاليًا في فيلم الغربان ويجسد شخصية إمام بلزاك، وتشاركه في بطولة الفيلم مي عمر، وتجسد شخصية أهارا قائدة جيوش الغربان.

تدور أحداث الفيلم حول عداوة تتحول إلى قصة حب وتتوالى الأحداث، ويشارك فيه كل من محمد علاء، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، صفاء الطوخي، أحمد بدير، جميل برسوم، محمود البزاوي، عبد العزيز مخيون، وإخراج ياسين حسن.


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