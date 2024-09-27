الجمعة 27 سبتمبر 2024
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محافظات

حملات مكبرة لإزالة المخالفات بمراكز أسيوط

حملة لإزالة الإعلانات
حملة لإزالة الإعلانات واللافتات بأسيوط، فيتو

 أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار تنظيم الحملات لإزالة الإشغالات وحصر الإعلانات غير المرخصة بشوارع مركز أبوتيج لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

 

رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية

 وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق وتند قماش وحواجز حديدية وعربات خشب وفتارين كهرباء وكراسي وحوامل حديد بعدد من الشوارع والميادين بمركز أبوتيج. 

 

رفع الإشغالات بجوار العوامة

 حيث تم رفع الإشغالات بجوار العوامة وتم سد الجهة البحرية للعوامة فضلًا عن شن حملة إشغالات على شارع الفرغل وشارع الجلاء والعمل على حصر الإعلانات غير المرخصة والتنبيه على سرعة الترخيص حفاظًا على المظهر الحضاري وحقوق الدولة وفقًا للقرارات والقوانين الصادرة في هذا الشأن. 

 

محافظ أسيوط يقود حملة لإزالة الإشغالات بحي غرب (فيديو)

محافظ أسيوط يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع القوصية (صور)

 

جاء ذلك بمشاركة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونوابه ومسئولي الإشغالات والتراخيص والمرافق وفريق العمل المعاون، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين المتعدين على الشارع العام دون تهاون أو تقاعس.

 

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