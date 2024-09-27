يوم السياحة العالمي، تشجير الطرق المؤدية إلى معبد الكرنك بالأقصر (صور)

أعلن الدكتور ياسر الصاوى، مدير إدارة الحدائق والبساتين بمحافظة الأقصر عن حملة تجميل وتقليم وقص وتزيين للزراعات بطريق الكورنيش المؤدى لمعبد الكرنك، وأحواض الزراعات داخل معبد الكرنك لتظهر بالمظهر اللائق خلال احتفالات الأقصر بيوم السياحة العالمى.

مظاهر الاحتفال بيوم السياحة العالمي

وأضاف مدير إدارة الحدائق والبساتين أنه تم زراعة طريق الكورنيش من بدءا من شارع 25 يناير مرورا بمسجد السيد يوسف حتى حديقة التلة وحول المعبد، كما تم التدعيم بزراعات لعدد 53 حوضا داخل معبد الكرنك بالإضافة لأعمال القص والتزيين والتجميل، وذلك بناء على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر وفى إطار احتفال محافظة الأقصر بيوم السياحة العالمى.

وكانت محافظة الأقصر احتفلت بيوم السياحة العالمى أمس الخميس بساحة معابد الكرنك بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر تحت شعار " السياحة والسلام"، وتضمنت الاحتفالية، عروض موسيقى المزمار والخيول العربية وعروض غنائية وفلكلورية بالأزياء الفرعونية، إلى جانب العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، بحضور العشرات من السياح بمختلف الجنسيات الذين حرصوا على التحدث وألتقاط الصور التذكارية مع محافظ الأقصر ابتهاجا بحفاوة الاستقبال، حيث تم توزيع الورود والهدايا التذكارية عليهم.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز الوعي بالقيمة الشاملة للسياحة، بمشاركة واسعة من المؤسسات والجهات الفاعلة في المحافظة لضمان نجاح الاحتفالية وتحقيق أهدافها.

قال محافظ الأقصر، اننا نحرص على تدعيم السياحة العالمية للحضور لمدينة الأقصر وزيارة معالمها السياحية، مؤكدا العمل على تنويع الأنماط السياحية ما بين سياحة رياضية وعلاجية واستشفائية وسياحة مؤتمرات وليس سياحة ثقافية فقط، كما تمنى أن يشهد الموسم السياحى الحالى اعدادا متزايدة من السياح من مختلف جنسيات العالم لمشاهدة آثار الأقصر المتفردة.

وحضر الاحتفال الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر والعميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ وعبد الحارث زيادة مدير عام الإدارة العامة للتنمية السياحية ووكلاء الوزارات المعنية وأعضاء غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر ومسئولو الآثار والسياحة والصوت والضوء وعددا من أعضاء مجلس النواب.