نائب محافظ الأقصر: السياحة الثقافية ركيزة أساسية

نظمت مكتبة مصر العامة بالأقصر ندوة تزامنًا مع احتفالات المحافظة باليوم العالمي للسياحة، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، فى إطار احتفالات محافظة الأقصر بيوم السياحة العالمي، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

يوم السياحة العالمي



وتهدف الندوة إلى إلقاء الضوء على أهمية السياحة الثقافية بمصر بشكل عام وبمحافظة الأقصر بشكل خاص من أجل تعزيز الطبيعة التراثية والأثرية لمحافظة الأقصر والتأكيد علي مقوماتها السياحية الثقافية والأثرية منها كونها عاصمة للسياحة العالمية.



وفى كلمته رحب نائب محافظ الأقصر بالحضور وهنأههم بمناسبة اليوم العالمى للسياحة، مؤكدا على أن السياحة الثقافية تعد الركيزة الأساسية لمحافظة الأقصر سياحة الآثر والحجر، كما أعرب عن سعادته بالتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني مع الأثريين والسياحيين لخروج الاحتفال بالشكل الذى يليق بمحافظة الأقصر، وفى ختام كلمته رحب بالأفكار والمقترحات التى تساهم فى تطوير السياحة وزيادة أعداد السائحين بالموسم السياحي الحالى كون الأقصر وجه سياحية متفردة.

وتناولت كلمة الدكتورة رضا عطا الله أنواع السياحة في مصر القديمة كمصدر إلهام لاستنباط أنواع جديدة من السياحة النمطية بمحافظة الأقصر، كسياحة الحرف اليدوية، منوهة بإمكانية تبني بشركات السياحة تلك الأنواع النمطية من السياحة الأقصرية، بحيث يقوم السائح بزيارة الآثر لمشاهدة حرفة الألباستر ومطابقتها بورش الألباستر بالبر الغربي ثم ببازارات البيع بالبر الشرقي وغيرها.

كما تناولت كلمة محمد عثمان شرحا لأهم مقومات السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر لاسيما الأثرية منها، وأهم المعوقات والآمال والطموحات، وجهود ودور لجنة التسويق السياحي بمحافظة الأقصر في عودة الطيران الشارتر البريطاني إلى الأقصر بدءا من شهر نوفمبر القادم.

حاضر بالندوة والدكتور رضا عطا الله عضو هيئة التدريس بكلية الآثار جامعة الأقصر ومحمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحي بغرفة شركات السياحة، وحضر الندوة عبد الحارث زيادة مدير عام الإدارة العامة للتنمية السياحية بمحافظة الأقصر، كما شهدت الندوة حضور لأثريين وسياحيين ومرممي المناطق الأثرية وأعضاء فريق الوعى الأخرى وجمعية أصدقاء السائح والمجتمع المدنى والأحزاب.

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