السبت 14 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

حفل جديد لـ علي الحجار بساقية الصاوي، وهذه أسعار التذاكر وشروط الدخول

على الحجار، فيتو
على الحجار، فيتو

 يستعد المطرب على الحجار لإحياء حفل غنائي جديد على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي الثقافية، ويحرص دائما على الحجار على المشاركة به رفقة فرقته الموسيقية. 

 الفنان علي الحجار يستعد لحفله الجديد فى الساقية 25 سبتمبر.

 

حفل على الحجار

 ومن المقرر أن يشدو الحجار فى حفلة بساقية الصاوي يوم 25 سبتمبر الجاري، بباقة متنوعة من أروع أغانيه القديمة والحديثة التي قدمها خلال مسيرته الفنية الطويلة منها (الشهد والدموع، مسألة مبدأ،علي قد ما حبينا، اتفقنا، ريشة، إسكندراني، تجيش نعيش، في قلب الليل، عارفة، نادني، بوابة الحلواني)، ويُقام الحفل بدايةً من التاسعة مساء وحتى الــ11 م.

 

وضعت ساقية الصاوي، بعض الشروط لحفل على الحجار، والتى جاءت على النحو التالي:

قواعد دخول الحفلات فى الساقية:

1- دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرة كاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل، وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج

2- منع  دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.

3- الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.

4- غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.

5- غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر

6- وحددت ساقية الصاوي سعر تذكرة حفل علي الحجار  بـ 350 جنيها

 

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