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رياضة

اعتراف جديد من مهاجم تشيلسي الإنجليزي، اعرف التفاصيل

بيدرو نيتو
بيدرو نيتو

اعترف بيدرو نيتو، مهاجم تشيلسي، بتراجع مستواه مع الفريق اللندني، مقارنة بالأداء الذي قدمه في الموسم الماضي مع ولفرهامبتون.

وقال نيتو في هذا الصدد بتصريحات لـ إيفننج ستاندارد: "في الوقت الراهن لست في مستواي، لكنني في طريقي إلى استعادته، أعلم أنني سأصل إلى أفضل مستوياتي، وسأستمتع بالأمر".

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة

1. مانشستر سيتي 13 نقطة
2. ليفربول 12 نقطة
3. أستون فيلا 12 نقطة
4. أرسنال 11 نقطة
5. تشيلسي 10 نقاط
6. نيوكاسل يونايتد 10 نقاط
7. برايتون 9 نقاط
8. نوتينغهام فورست 9 نقاط
9. فولهام 8 نقاط
10. توتنهام هوتسبير 7 نقاط
11. مانشستر يونايتد 7 نقاط
12. برينتفورد 6 نقاط
13. بورنموث 5 نقاط
14. وست هام يونايتد 4 نقاط
15. ليستر سيتي 3 نقاط
16. كريستال بالاس 3 نقاط
17. إبسويتش تاون 3 نقاط
18. ساوثهامتون نقطة
19. إيفرتون نقطة
20. وولفرهامبتون نقطة

 

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