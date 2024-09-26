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حوادث

مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل منزله في الأقصر

مصرع طفل صعقا بالكهرباء
مصرع طفل صعقا بالكهرباء

لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية الصعايدة التابعة لمركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أثناء اللهو وعبثه بسلك التكييف.

تفاصيل الحادث 

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة طيبة بمصرع الطفل محمد حسين يبلغ من العمر 8 أعوام وطالب بالصف الثاني الابتدائي، بصعق كهربائي.

وأفادت التحريات الأولية أن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة عندما سقط جثة هامدة على الأرض إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء اللهو وعبثه بسلك التكييف بالمنزل بناحية الصعايدة التابعة لدائرة طيبة الأمنية، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.


جرى نقل جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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