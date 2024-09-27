7 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا خلال 2023

عقد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري ورئيس الأمانة التنسيقية للعلاقات التجارية المصرية الأمريكية، اجتماعا تحضيريا بمقر التمثيل التجاري بالعاصمة الإدارية لمناقشة ومتابعة الموضوعات المطروحة في إطار الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال دعوة الجهات المصرية المعنية لحضور اللقاء.

ويأتى هذا في إطار التحضير للجولة السادسة من مباحثات الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر عقدها بالعاصمة واشنطن الشهر المقبل.

أهمية الاتفاق الإطاري بين مصر وأمريكا

أكد رئيس التمثيل التجارى خلال الاجتماع على أهمية الاتفاق الإطاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى دوره في تنسيق المواقف التجارية المصرية وعرضها بشكل جماعي ومؤسسي خلال المفاوضات مع الجانب الأمريكي.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

وأكد الواثق بالله، ضرورة استمرار هذا الإطار كمنصة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مقترحًا توسيع آفاق وأطر التعاون لزيادة حجم المنفعة المتبادلة، وكذا حجم التجارة والاستثمار بين الجانبين..

وشارك فى هذا الاجتماع السفير سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية والوزير المفوض عبير كمال، مدير شئون الأمريكتين بالتمثيل التجارى ومحمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين. كما شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الخارجية، وزارة القوى العاملة، وزارة الطيران المدنى، قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة، ووحدة المناطق الصناعية المؤهلة "QIZ"، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، مصلحة الضرائب المصرية، مصلحة الجمارك، واتحاد الصناعات المصرية.

العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية

وتم خلال الاجتماع استعراض ملامح العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية، وكذا التبادل التجاري بين الجانبين والذى وصل الى نحو 7 مليارات دولار أمريكي عام 2023، كما تخطى إجمالي استثمارات المشروعات المشتركة بين الجانبين نحو ٩.٥ مليار دولار.

زخم العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة

وأكد السفير سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية على زخم العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، وقام باستعراض نتائج اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين المصرى والأمريكي، والتى انعقدت فى واشنطن يومي 4 و5 سبتمبر 2024، وكذا جلسات الحوار الإستراتيجي المنعقدة بالنصف الثانى من الشهر الجارى.

وقدم محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين (Expolink)، عددًا من المقترحات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة.

السوق الأمريكي يُعد من أكبر الأسواق

وأشار إلى أن السوق الأمريكي يُعد من أكبر الأسواق، وأشار إلى أهمية التباحث مع الجانب الأمريكي حول ضخ استثمارات في مجالات الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي.

اتفاق "التيفا"،

وأكد الحضور أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والولايات المتحدة من خلال اتفاق "التيفا"، مع التركيز على استثمار فرص التعاون في المجالات ذات الأولوية بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.