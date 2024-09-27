مسؤول أمريكي: مقترح وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال مطروحا

أكد مسؤول أمريكي أن بيان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأخير لم يرفض المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن مقترح وقف إطلاق النار في لبنان لا يزال مطروحا وإدارة بايدن تواصل العمل عليه.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إسرائيل لتجنب غزو بري للبنان.

نزوح 250 ألف لبناني بسبب القصف الإسرائيلي

استشهد 9 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منزلًا في بلدة شبعا جنوب لبنان حسبما أفادت شبكة «سكاي نيوز».

وقال وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، أمس الخميس: "نتواصل مع المنظمات الدولية لسد النقص في المساعدات المطلوبة لإيواء النازحين".

وأضاف ناصر ياسين: "مراكز الإيواء بها حاليا 77 ألف نازح، لكن العدد الفعلي يتجاوز 250 ألفا، ومن الواضح أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي عاجزان عن وقف الاعتداءات على لبنان".