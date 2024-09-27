إعلام إسرائيلي: صواريخ تستهدف حيفا وإصابة شخصين بسبب التدافع

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط صاروخ في البحر قرب ميناء حيفا وشظايا صاروخ اعتراضي على وسط المدينة.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان على خليج حيفا، مشيرا إلى تمكنه من اعتراض بعضها وسقوط أخرى بمنطقة مفتوحة.

في هذا السياق قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن شخصين أصيبا بجروح طفيفة أثناء اندفاعهما نحو الملاجئ في حيفا.

فيما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، أنها هاجمت هدفًا إسرائيليًّا في الجولان السوري المحتل بالطيران المسيَّر مؤكدة استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة.

وفي بيان قالت المقاومة الإسلامية في العراق: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الجمعة 27-9-2024 بالطيران المسيّر هدفا في الجولان المحتل".