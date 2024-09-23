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اقتصاد

في اليوم العالمي للغة الإشارة، البنك التجاري الدولي يطلق قاموسا تعليميا للعاملين بالفروع

البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي

تزامنا مع اليوم العالمي للغة الإشارة أطلق البنك التجاري الدولي مصر (CIB سي أي بي) أكبر بنك قطاع خاص في مصر فكرة مبتكرة لقاموس تعليمي للعاملين بقطاع التجزئة المصرفية بفروع البنك بهدف رفع الوعي ودعم التواصل بلغة الإشارة من اجل تحسن ورفع مستوي الجودة المقدمة لخدمه العملاء من ذوي الهمم.

تقديم تجربة فريدة لنشر الوعي بلغة الإشارة بطريقة مبسطة

ويأتي هذا انطلاقا من مساعي البنك التجاري الدولي-مصر سي أي بي CIB وتماشيا مع توجهات البنك المركزي المصري وسياسات الدولة نحو الشمول الاجتماعي وتمكين أصحاب الهمم لاسيما لدعم جهود وخطط الدولة وكفالتها للهويه اللغوية والتنوع الثقافي لحقوق العملاء من مستخدمي لغة الإشارة عن طريق تقديم تجربة فريدة لنشر الوعي بلغة الإشارة بطريقة مبسطة وتفاعلية مقروءة ومسموعة تهدف الي سهولة التواصل مع كافة العملاء ذوي الهمم

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