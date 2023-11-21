إذا كنت ترغب فى قرض شخصي، هل يمكن التقدم الى جهاز تنمية المشروعات؟

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أحد أهم الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري.

ويسعى عدد من الشباب إلى تنفيذ أفكارهم الى مشروعات على أرض الواقع.

ويعد تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

ويعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مقدمة المؤسسات التنموية التي قامت بإطلاق مبادرة لتمويل المشروعات التي تراعي المعايير البيئية وتساهم في التصدي للتحديات والتغيرات المناخية، فضلا عن إطلاقه للعديد من المبادرات التي تسهم في تنفيذ الخطط القومية للدولة ومن بينها المبادرة القومية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

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ومن ضمن التساؤلات التي تدور فى أذهان الشباب؛ هل يقدم جهاز تنمية المشروعات قروضًا شخصية وتستعرض “فـيتـو” التفاصيل من خلال السطور التالية:

يقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة التمويل للمشروعات فقط ولا يمول القروض الشخصية أو الاستهلاكية. ويهتم جهاز تنمية المشروعات بالشباب وصغار رواد ورائدات الأعمال ويساعدهم في تحويل أفكارهم إلى مشروعات من خلال تنظيم برامج متخصصة لإدارة المشروعات وريادة الأعمال.

ويتم من خلال هذه البرامج تدريب الشباب والفتيات وطلاب الجامعات على الكثير من المفاهيم (بلورة فكرة المشروع، دراسة السوق، إتاحة التمويل وتنفيذ الفكرة...) وفقًا لطبيعة كل مشروع وقدرته على الابتكار وتحمل المخاطرة وتحقيق النجاح. ويقدم الجهاز التمويل والمساندة الفنية والإدارية لكل الأفكار غير التقليدية لكي تدخل حيز التنفيذ. يعقد الجهاز أيضا العديد من المسابقات للشباب في مجال الابتكار والإبداع منها على سبيل المثال "أفضل فكرة مشروع، أو خطة عمل..." ويمكن أن ينظمها بالتعاون مع الشركاء.

يستهدف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، تهيئة البيئة المناسبة لنمو مجال ريادة الأعمال الذي يأتي على رأس أولويات الدولة، توافقًا مع أهداف مصر في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويقدم الجهاز قروضًا ميسرة لكافة أنواع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة والقائمة.

شروط الحصول على قرض من تنمية المشروعات

1- الأهلية القانونية

2- ألا يقل سن العميل عن 21 عامًا.

3- حسن السير والسلوك.

4- إجادة القراءة والكتابة.

5- التفرغ للمشروع وإدارته.

6- إقامة المشروع بالمحافظة التابع لها العميل أو بمحافظة مجاورة.

7- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها طوال مدة القرض وذلك للعملاء في السن المطلوب للتجنيد.وبصفة عامة، تتحدد المستندات المطلوبة حسب نوع النشاط وحجم التمويل المطلوب..

حجم التمويل خلال 2022

وقام الجهاز خلال عام 2022 بإتاحة تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وصل إلى 6.8 مليار جنيه، حيث ساهم في إقامة والتوسع لنحو 222 ألف مشروع، وتوفير أكثر من 367 ألف فرصة عمل، كما قام الجهاز بتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، بنحو 318 مليون جنيه وفرت 2 مليون يومية عمل.