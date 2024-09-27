تفاصيل لقاء رئيس الرعاية الصحية والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالدكتورة سيسيل كوبريه، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والدكتورة كليمانس فيدال، مدير مكتب مصر للوكالة الفرنسية للتنمية، والدكتورة دينا مجدي، مسئولة مشاريع الصحة بمكتب مصر بالوكالة، في اجتماع مثمر يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجالات الرعاية الصحية.

بدأ الاجتماع بمناقشة آخر مستجدات المنحة المقدمة من الوكالة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم تناول أعمال لجنة الخبراء الدوليين المعنية بتقييم المرحلة الأولى من المشروع، وقد تم الاتفاق على وضع خطط واضحة للمرحلة القادمة، بما يضمن استمرارية النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.

دعم توقيع مذكرة توأمة بين مستشفيات APHP في باريس

استعرض السبكي، أهمية التعاون مع الوكالة الفرنسية في مجالات الرعاية الصحية الخضراء ودعم المرأة والمشاركة المجتمعية.

وأعرب عن فخر الهيئة بحصولها على جائزة الاتحاد الدولي للمستشفيات IHF في الاستدامة الصحية والمسئولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات تشكل دافعًا للاستمرار في تطوير وتوسيع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون مع الوكالة لتنسيق ودعم توقيع مذكرة توأمة بين مستشفيات APHP في باريس ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز تبادل الخبرات وتطوير الخدمات الطبية، بالإضافة إلى التدريب المستمر للكوادر الطبية، مما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر.

تناول الاجتماع أيضًا تعزيز تشغيل وحدة اقتصاديات الصحة ودراسات التكاليف والإدارة الاستراتيجية في الهيئة، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الموارد في نظام الرعاية الصحية الشاملة من خلال تطبيق ممارسات فعالة ومبنية على أسس علمية.

كما تناول الاجتماع متابعة مستجدات دعم الوكالة الفرنسية لوضع استراتيجية عمل الهيئة بعد عام 2030. والذي يتم من خلال عقد ورش عمل وزيارات ميدانية واجتماعات بالتعاون مع ممثلي منظمات التنمية وشركة استشارية من المملكة المتحدة، لتعزيز الشراكات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتم استعراض منحة دبلومة إدارة المستشفيات الممولة من الوكالة، والتي تهدف إلى تأهيل القيادات والكوادر الإدارية بالهيئة. وتم بحث تشكيل فرق عمل لدراسة الزيارات الدراسية إلى دول أخرى، وخاصة كندا، للاستفادة من نظامها الصحي المتقدم.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور أحمد السبكي أن الوكالة الفرنسية للتنمية تعتبر شريكًا رئيسيًا في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيدًا بدورها الفاعل منذ انطلاق المشروع ودعمها المستمر لجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي أسهمت بشكل كبير في نجاحها، بخاصة في مجال التحول الأخضر.

من جانبها، عبرت الدكتورة سيسيل كوبريه عن فخر الوكالة الفرنسية للتنمية بالنجاحات المحققة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية. وهنأت الهيئة بحصولها على جائزة الاتحاد الدولي للمستشفيات في الاستدامة الصحية والمسئولية المجتمعية، وأكدت على أهمية توثيق التجارب والنجاحات للاستفادة منها، كما أكدت على تعزيز التعاون في المستقبل.

حضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية والدراسات الاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتورة شيرين إبراهيم علام، خبير التخطيط وإدارة الشراكات الدولية، والدكتورة ريهام سلامة، مدير إدارة التعاون الدولي، والدكتور مازن علاء الدين، المشرف العام على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير إدارة التعاون الدولي بالهيئة.