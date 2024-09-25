وزير الصحة يبحث وضع استراتيجية واعية لترشيد الاستهلاك الدوائي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفد من ممثلي احدى شركات الصناعات الدوائية، لبحث سبل التعاون في تطوير الصناعات الدوائية، والتوسع في جذب الاستثمارات على الصعيدين المحلي والعالمي.

استهل نائب رئيس مجلس الوزراء، حديثه بالترحيب بممثلي الشركة، كما وجه الشكر للوفد على جهودهم المبذولة وتعاونهم المستمر في العديد من الملفات الصحية

مناقشة الخطط المستقبلية للتوسع في تطوير الصناعات المحلية للدواء

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع شهد مناقشة الخطط المستقبلية للتوسع في تطوير الصناعات المحلية للدواء، وكذلك بحث الآليات المتبعة عالميًا للتوسع في الاستثمارات الدوائية وجذب المستثمر المحلي والأجنبي، الأمر الذي يساهم بدوره في تحقيق رؤية الدولة المصرية في توطين الصناعة الدوائية، مؤكدًا امتلاك مصر لقدرات فنية وكوادر بشرية تؤهلها لأن تكون مركزًا رائدًا في الصناعات الدوائية والتصدير لدول إفريقيا وشرق آسيا وأوروبا، منوها إلى حرص الدولة المصرية على التشارك في وضع استراتيجية واعية لترشيد الاستهلاك الدوائي، فضلًا عن نشر التوعية بالاستخدام الصحيح للأدوية.

واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير أكد خلال الاجتماع أن الدولة المصرية لديها رؤى مستقبلية واعية بملف الصناعات الطبية بإختلاف أنواعها، والتزام وزارة الصحة بدورها في تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لضمان انتظام عمليات الإنتاج الدوائي، إلى جانب التزام الدولة بإحكام الرقابة على جميع المنافذ الدوائية لضمان استقرار سوق الدواء.