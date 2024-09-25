الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة يبحث وضع استراتيجية واعية لترشيد الاستهلاك الدوائي

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفد من ممثلي احدى شركات الصناعات الدوائية، لبحث سبل التعاون في تطوير الصناعات الدوائية، والتوسع في جذب الاستثمارات على الصعيدين المحلي والعالمي.

استهل نائب رئيس مجلس الوزراء، حديثه بالترحيب بممثلي الشركة، كما وجه الشكر للوفد على جهودهم المبذولة وتعاونهم المستمر في العديد من الملفات الصحية

مناقشة الخطط المستقبلية للتوسع في تطوير الصناعات المحلية للدواء

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع شهد مناقشة الخطط المستقبلية للتوسع في تطوير الصناعات المحلية للدواء، وكذلك بحث الآليات المتبعة عالميًا للتوسع في الاستثمارات الدوائية وجذب المستثمر المحلي والأجنبي، الأمر الذي يساهم بدوره في تحقيق رؤية الدولة المصرية في توطين الصناعة الدوائية، مؤكدًا امتلاك مصر لقدرات فنية وكوادر بشرية تؤهلها لأن تكون مركزًا رائدًا في الصناعات الدوائية والتصدير لدول إفريقيا وشرق آسيا وأوروبا، منوها إلى حرص الدولة المصرية على التشارك في وضع استراتيجية واعية لترشيد الاستهلاك الدوائي، فضلًا عن نشر التوعية بالاستخدام الصحيح للأدوية.

 

وفد الصحة العالمية يشيد بجهود الطب الوقائي في الإسماعيلية لترصد الأمراض (صور)

وزير الصحة ومحافظ القاهرة يفتتحان مشروع تطوير مجمع رعايات الأطفال بحميات العباسية

واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير أكد خلال الاجتماع أن الدولة المصرية لديها رؤى مستقبلية واعية بملف الصناعات الطبية بإختلاف أنواعها، والتزام وزارة الصحة بدورها في تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لضمان انتظام عمليات الإنتاج الدوائي، إلى جانب التزام الدولة بإحكام الرقابة على جميع المنافذ الدوائية لضمان استقرار سوق الدواء.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

استهلاك الدواء الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الصناعات الطبية الصحة والسكان الصحة العالمية الصناعات الدوائية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة وزير الصحة والسكان

مواد متعلقة

وفد الصحة العالمية يشيد بجهود الطب الوقائي في الإسماعيلية لترصد الأمراض (صور)

إحالة المقصرين للتحقيق.. جولة مفاجئة لوزير الصحة بمستشفيات القاهرة (فيديوجراف)

وزيرا الصحة والإسكان يكشفان سر الإصابة بالنزلات المعوية في أسوان.. بكتيريا الإيكولاي «المتهم الأول».. وانخفاض الإصابات خلال أسبوع (فيديو)

تعليمات مهمة يجب اتباعها عند التعرض لعضة كلب لتجنب مرض السعار

الأكثر قراءة

الإمارات تعلن استشهاد وإصابة 13 عسكريا من قواتها المسلحة

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

بعد صاروخ حزب الله الذي استهدف الموساد، نتنياهو يؤجل سفره ويدعو لمشاورات أمنية

"القابضة" تنفي الشائعات حول تلوث مياه الشرب

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

الهروب إلى الملاجئ، ذعر وهلع داخل إسرائيل بسبب الصاروخ الذي استهدف مقر الموساد

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

سياسي فلسطيني يكشف أخطر ورقة ضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في لبنان وغزة

منوعات

المزيد

5 أشخاص ينتحلون شخصية براد بيت للنصب على امرأتين

اكتشاف نوع جديد من أسماك القرش الشبح، فما القصة؟

التنفيذ في ديسمبر، أمريكا تعفي القطريين من التأشيرة.. والدوحة تعلق

تونس تقرر حبس 30 شابا من دول جنوب الصحراء بتهمة الاتجار بالبشر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 25- 9- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

30 جنيها ارتفاعا في سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 25-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل الأزهر إلى المجتمع الدولي لإيقاف العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أسعد بن زرارة "أول من أسلم من الأنصار"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 25-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية