الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكبسة باللحمة، أكلة لذيذة وتدفئ في الشتاء

الكبسة باللحمة، فيتو
الكبسة باللحمة، فيتو

طريقة عمل الكبسة باللحمة، الكبسة باللحمة من الأكلات الخليجية الشهيرة التي نالت شهرة واسعة في باقي الدول العربية وكذلك على مستوى العالم.

وطريقة عمل الكبسة باللحمة، سهلة وبسيطة وهي عبارة عن أرز بسمتي يقدم مع اللحم والتوابل الشهيرة والمكسرات وهى ذات مذاق لا يقاوم، وتحرص ربات البيوت على تحضيرها بنفس الطريقة الأصلية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكبسة باللحمة.

مكونات عمل الكبسة باللحمة:

نصف كيلو لحم ضانى أو بتلو 

نصف كيلو أرز بسمتي طويل الحبة

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زبد وزيت

2 بصلة مفرومة ناعم

ثمرة جزر مبشور

ملح

فلفل اسود

حبة لومي “ليمون مجفف”

2 فص حبهان

رشة جوزة الطيب

بابريكا

2 عود قرفة

2 ورق لوري

ملعقة بهارات كبسة وتباع لدى العطار

ملعقة صغيرة كركم

كارى

رشة كبيبة صيني

نصف كوب زبيب

للتقديم 

صنوبر محمص

لوز مقشور محمص

طريقة عمل الكبسة باللحمة، فيتو 

طريقة عمل الكبسة باللحمة:

  • نسلق اللحم بالطريقة المعتادة حتى تمام النضج.
  • ثم ننقع الأرز فى الماء الفاتر لمدة ساعة.
  • نحضر مقلاة على النار غير لاصقة ونضع بها البصل ونشوحه حتى يذبل، ثم نضيف اللحم ونقلب جيدًا.
  • ثم نضيف التوابل جميعها ونشوحها مع البصل واللحم.
  • ثم نضيف الجزر المبشور ونقلب حتى يذبل، وأخيرا نضيف الزبيب ونقلب.
  • ثم نضيف الأرز بعد تصفيته جيدا، ونقلب جيدًا.
  • ثم نضيف الماء ويفضل أن يكون ساخنًا، فلكل كوب أرز نضيف 2 كوب ماء.
  • ثم نترك الأرز يتشرب الماء.
  • وبعد أن تختفى الماء، نغطى الكبسة ونهديء النار، ونترك الكبسة تنضج على النار بنفس طريقة الأرز العادية.
  • وبعد تمام النضج، نرفع حلة الكبسة من على النار، ونتركها تهدأ قليلا.
  • وفى هذه الأثناء نحضر مقلاة. صغيرة ونضع بها ملعقة صغيرة سمن او زبد.
  • ثم نضيف لهم الصنوبر واللوز ونقلب جيدا حتى يحمر لونهم.
  • ثم نرفعهم من على النار، ونتركهم جانبًا.
  • ثم نضع الكبسة باللحمة فى صينية التقديم، وتزيينها بالمسكرات التى حضرناها.
  • وتقدم الكبسة باللحمة ساخنة، بجانب سلطة الزبادي والسلطة الخضراء أو المخلل حسب الرغب.
  • وتقدم الكبسة بمفردها أو بجانب الأكلات المختلفة وهي أكلة فاخرة ومميزة ولها عشاق كثيرون، كما يمكن تحضيرها بأنواع اللحوم المصنعة فهى طيبة المذاق فى كافة أحوالها.
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طريقة عمل اللحم بالبصل، وجبة سريعة التحضير

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