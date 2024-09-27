تعرف على نسب المصاريف الإدارية على تقسيط فيزا المشتريات في بنك القاهرة

كشف بنك القاهرة عن توافر عرض تقسيط على فيزا المشتريات لعملاء البنك ساري حتى 31 ديسمبر 2024.

واوضح البنك نسبة المصاريف الإدارية التي يتم تحصيلها من العملاء في ذلك العرض وهي على النحو التالي:



التقسيط بدون فوائد متاح لمدة 3 أشهر بمصاريف إدارية 5% من المبلغ المطلوب تقسيطه



التقسيط بدون فوائد متاح لمدة 6 أشهر بمصاريف إدارية 8% من المبلغ المطلوب تقسيطه



التقسيط بدون فوائد متاح لمدة 12 شهرا بمصاريف إدارية 14% من المبلغ المطلوب تقسيطه



التقسيط بدون فوائد متاح لمدة 18 شهرا بمصاريف إدارية 19% من المبلغ المطلوب تقسيطه





وقال البنك إنه يجب علي العميل الاتصال بمركز الاتصال لطلب التقسيط على فيزا المشتريات وفي حالة طلب العميل إلغاء عملية التقسيط قبل انتهاء المدة المتفق عليها سيتم خصم 4 % قيمة خدمة السداد المعجل من المبلغ المتبقي للمعاملة.

كما يحق للبنك تعديل قيمة المصاريف الإدراية في أي وقت خلال فترة الحملة والتي تشمل العملاء والموظفين حيث إن الحملة تطبق على المعاملات التي تمت بداية من أغسطس 2024 إلى 31 ديسمبر 2024.

