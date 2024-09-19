خطوات زيادة قرض فيزا المشتريات من البنك التجاري الدولي

يتساءل العديد من العملاء عن طريقة زيادة قرض فيزا المشتريات في البنك التجاري الدولي cib.

وقال مسؤولون البنك التجاري الدولي إنه يمكن زيادة الحد الائتماني من خلال خدمة الإنترنت/التطبيق البنكي.

وتشمل الخطوات الضغط علي منتجات ثم اختيار التقديم علي قرض أو بطاقة ائتمانية ثم أختيار طلب "زيادة الحد الائتماني" وسيتم التواصل مع العميل من قبل الإدارة المختصة.

البنك التجاري الدولي، فيتو

شروط البطاقة الائتمانية في التجاري الدولي

ومن جانب آخر قال البنك التجاري الدولي cib إن هناك عددا من الشروط المطلوبة لإصدار البطاقة الائتمانية.

وأوضح البنك التجاري cib أن الشروط تشمل ما يلي:

تصدر بضمان نقدي مثل "شهادات الاستثمار أو الودائع" من خلال أحد فروع البنك التجاري الدولي

أو تصدر بدون غطاء نقدي عن طريق أحد البرامج التالية:

بضمان مفردات الراتب للموظفين أو كشف حساب بنكي لأصحاب الأعمال.

تصدر لأعضاء هيئة التدريس.

برنامج أصحاب المهن الحرة الذي يشمل الأطباء، أصحاب العيادات، وأصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية والمحاسب القانوني.

برنامج خاص بعملاء البنك التجاري الدولي

وكشف البنك أنه للتقديم، يرجى تسجيل بيانات العميل على موقع CIB الإلكتروني من خلال الرابط التالي:

