السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خطوات الاشتراك في الموبايل البنكي من بنك مصر عبر الـ ATM

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

حدد بنك مصر شروط خدمة الاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات الصراف الآلي من خلال بطاقة البنك.

وأوضح البنك أن على العميل القيام بعدة خطوات من خلال بطاقة البنك للاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات بنك مصر.

الاشتراك في الموبايل البنكي من بنك مصر 

وتشمل خطوات الاشتراك في إنترنت والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر ما يلي:

استخدام  بطاقة بنك مصر للاشتراك في الإنترنت البنكي 

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك

أدخل رقم بطاقتك البنكية

أدخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM

أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك

الموافقة على الشروط والأحكام

إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور.

الإنترنت البنكي من بنك مصر

ولمواكبة التطور التكنولوجي، قام بنك مصر بتطوير منظومة خدمات الإنترنت البنكي للشركات والمؤسسات BM Online Business   والتي يمكن من خلالها متابعة الحسابات وإجراء العديد من المعاملات البنكية بسهولة وأمان.

 

خدمات الإنترنت البنكي في بنك مصر 

وتشمل قائمة الخدمات التي يقدمها بنك مصر للعملاء في الإنترنت البنكي مايلي: 

تحويل الأموال بين الحسابات داخل البنك.

-إعلانات-

تحويل الأموال للبنوك المحلية.

التحويل خارج مصر.

سداد بطاقة ائتمان-تحويل أموال للبطاقات المدفوعة مقدمًا.

التحويل لجميع بطاقات البنوك المحلية.

التحويل لجميع المحافظ الإلكترونية داخل مصر.

إضافة تعليمات مستديمة.

فتح حساب - ربط ودائع - شراء شهادات.

طلب دفتر شيكات - إيقاف صرف شيك - عرض حالة شيك.

طلب شيك مصرفي.

طلب شهادة معتمدة بالأرصدة.

طلب إصدار بطاقة خصم فوري.

إيقاف جميع البطاقات.

إدارة أرصدة الحسابات.

الاستعلام عن المعاملات للتجار.

عرض ملخص حسابات الشركة (حسابات جارية، شهادات، ودائع، قروض، بطاقات ائتمانية) بمختلف العملات.

عرض كشوف الحسابات، البطاقات "كشف حساب لفترة محددة / كشف حساب مختصر"

عرض العمليات المنفذة من خلال الإنترنت البنكي.

إمكانية الاطلاع وتنفيذ المعاملات المالية على حسابات الشركة التابعة.

إمكانية إدارة حسابات الشركة وحسابات الشركات التابعة لها من خلال حساب مستخدم واحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

التحويل خارج مصر الانترنت البنكى البنوك المحلية الموبايل البنكى الموبايل البنكي من بنك مصر بطاقة ائتمان بنك مصر بطاقة بنك مصر

مواد متعلقة

خطوات عمل وثيقة تأمين في بنك مصر

كل ما تريد معرفته عن فيزا الشركات في بنك مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل حبس صلاح التيجاني على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش بفتاة

تنبيه عاجل من التعليم بشأن الحصة الأولى بأول أيام العام الدراسي الجديد

النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط زاوية التيجاني

درجات الحرارة اليوم السبت 21-9-2024 في مصر

اليوم، الأهلي في مواجهة سهلة أمام جورماهيا الكيني بدوري أبطال أفريقيا

طالبة تتخلص من حياتها في سوهاج

بالرسم والبلالين، استقبال التلاميذ في أول أيام الدراسة بالجيزة (صور)

منها التدخين وارتداء النقاب، التعليم تعلن محظورات العام الدراسي الجديد

ads

منوعات

المزيد

إقرار عقوبة السجن 3 سنوات بحق الغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينج"

الأمم المتحدة: 282 مليون شخص في العالم يواجهون الجوع الحاد

وقعت قبل 18عاما، برنامج تلفزيوني يكشف لغز جريمة قتل تركي لوالدته وإخفاء جثتها

أمازون تبلغ موظفيها حول العالم بقرار جديد لنظام العمل بالشركة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

أسعار النحاس اليوم الجمعة 20 - 09- 2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. قمة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي.. ليفربول مع وست هام.. إنتر ضد ميلان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 21-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية