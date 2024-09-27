الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بجوار محطة الغاز، حريق هائل بأرض زراعية في المنيا

حريق هائل بأرض زراعية
حريق هائل بأرض زراعية بجوار محطة الغاز في المنيا، فيتو

سيطرت الحماية المدنية حريق هائل اندلع بمخلفات زراعية بجوار محطة الغاز، في إحدى قرى المنيا دون وقوع أي خسائر بشرية.

السيطرة على حريق بمخلفات زراعية بجوار محطة الغاز في المنيا

txt

مصرع مسنة صدمتها سيارة في المنيا

txt

إثر هبوط حاد، وفاة طالبة في المنيا بـ طابور المدرسة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن اندلع حريق هائل بمخلفات زراعية، بجوار محطة الغاز في قرية كدوان التابعة إداريا لمركز المنيا.

 

حريق هائل بأرض زراعية بجوار محطة الغاز في المنيا

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتبين اندلاع حريق هائل بأرض زراعية  بجوار محطة الغاز، نتيجة قيام صاحب الأرض بأعمال اللحام لحواجز حديدية.

وقد  تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده داخل المحطة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حريق هائل اندلع بمخلفات زراعية بجوار محطة الغاز بأحدي قري المنيا محطة الغاز في المنيا حريق هائل بأرض حريق هائل حريق حريق هائل بأرض زراعية المنيا في المنيا محطة الغاز في قرية كدوان قرية كدوان التابعة إداريا لمركز المنيا قرية كدوان مركز المنيا

مواد متعلقة

مصرع شخص صدمه قطار بالمنيا

إصابة شقيقين إثر انقلاب دراجة بخارية بالمنيا الجديدة

مصرع مسنة صدمتها سيارة في المنيا

مصرع شخص غرقا في بنهر النيل بالمنيا

حملات مكبرة على القرى لاسترداد أراضي أملاك الدولة بالمنيا

محافظ المنيا يعتمد المخطط الاستراتيجي بعد الامتدادات العمرانية الجديدة

إثر هبوط حاد، وفاة طالبة في المنيا بـ طابور المدرسة

ننشر أسماء 16 مُصابًا في حادث عمال محاجر المنيا

الأكثر قراءة

عالمة فلك تكشف توقعاتها لنتيجة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك (فيديو)

مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بطريق الأوتوستراد (صورة)

مساحتها ربع مساحة الفاتيكان، استعدادات لتأسيس أصغر دولة مسلمة في العالم

أسعار اللحوم الضاني تتراجع 3 جنيهات بالأسواق

هشام يكن يكشف كواليس صورة تذكارية مع شوبير قبل السوبر الإفريقي 94

متى ينتخب مجلس النواب هيئات مكاتب اللجان النوعية؟

حملات توعية مكثفة في المساجد والمدارس لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء (صور)

كيلو الشيري وصل 200 جنيه، نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن أسعار الطماطم

منوعات

المزيد

عالمة فلك تكشف توقعاتها لنتيجة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك (فيديو)

مساحتها ربع مساحة الفاتيكان، استعدادات لتأسيس أصغر دولة مسلمة في العالم

الحمد لله على كل حال، رسالة مؤثرة من سجين أمريكي قبل إعدامه

يكشف اضطرابات المشي بدقة، علماء يصممون حذاء ذكي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

سعر الأرز اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 27-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية