بجوار محطة الغاز، حريق هائل بأرض زراعية في المنيا

سيطرت الحماية المدنية حريق هائل اندلع بمخلفات زراعية بجوار محطة الغاز، في إحدى قرى المنيا دون وقوع أي خسائر بشرية.

السيطرة على حريق بمخلفات زراعية بجوار محطة الغاز في المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن اندلع حريق هائل بمخلفات زراعية، بجوار محطة الغاز في قرية كدوان التابعة إداريا لمركز المنيا.

حريق هائل بأرض زراعية بجوار محطة الغاز في المنيا

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتبين اندلاع حريق هائل بأرض زراعية بجوار محطة الغاز، نتيجة قيام صاحب الأرض بأعمال اللحام لحواجز حديدية.

وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده داخل المحطة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.