نعى الدكتور علي عبد السلام رجب، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أسرة الطالبة سلمى حمادة خيري حسن، التي وافتها المنية خلال طابور المدرسة اليوم الإثنين، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

إثر هبوط حاد، وفاة طالبة في المنيا بـ طابور المدرسة

وأعرب، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن حزنه العميق لهذا المصاب الجلل، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

مدرسة حميدة الجندي التجارية المشتركة

وفي هذا السياق، قدم قسم العلاقات العامة والتواصل بالمنيا، وإدارة مغاغة التعليمية، والإعلام التربوي بمدرسة حميدة الجندي التجارية المشتركة، خالص العزاء لشهيدة العلم الطالبة سلمى حمادة خيري حسن.