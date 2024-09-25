مصرع مسنة صدمتها سيارة في المنيا
لقيت سيدة مسنة مصرعها دهسا أسفل عجلات سيارة بإحدى قرى محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.
مصرع مسنة دهسا أسفل عجلات سيارة محملة بالبلوك في المنيا
تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع سيدة دهسا أسفل عجلات سيارة نقل محملة بالبلوك في قرية دمشير التابعة إداريا لمركز المنيا.
على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع " أنصاف.ح" 60 عاما مقيمة في دمشير.
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.