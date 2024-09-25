مصرع مسنة صدمتها سيارة في المنيا

لقيت سيدة مسنة مصرعها دهسا أسفل عجلات سيارة بإحدى قرى محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع مسنة دهسا أسفل عجلات سيارة محملة بالبلوك في المنيا



تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع سيدة دهسا أسفل عجلات سيارة نقل محملة بالبلوك في قرية دمشير التابعة إداريا لمركز المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع " أنصاف.ح" 60 عاما مقيمة في دمشير.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.