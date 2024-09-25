الكونجرس يعزز أمن مرشحي الرئاسة بعد تكرار محاولة اغتيال ترامب

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مساء أمس الثلاثاء، مشروع قانون لتعزيز موارد جهاز الخدمة السرية، لزيادة الحماية للمرشحين للرئاسة، في ضوء محاولتي الاغتيال التي تعرض لهما الرئيس السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.

تعزيز أمن مرشحي الرئاسة الأمريكية

وسيتوجه مشروع القانون وفق شبكة Nbc، إلى مكتب الرئيس جو بايدن للموافقة النهائية.

ومن شأن مشروع القانون أن يمنح الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس نفس مستوى الحماية المقدمة لبايدن، ويمنح مشروع القانون، المكون من ثلاث صفحات فقط، سلطة تقديرية واسعة لجهاز الخدمة السرية بشأن كيفية تطبيق الإجراءات للوصول إلى هذا المستوى.

محاولة ثانية واضحة لاغتيال ترامب

ويأتي ذلك في الشهر نفسه الذي جرت فيه محاولة ثانية واضحة لاغتيال ترامب، ودعا بايدن الكونجرس إلى التحرك الأسبوع الماضي، قائلا إن الخدمة السرية “بحاجة إلى مزيد من المساعدة”.

وبينت الشبكة أنه تم تقديم قانون الأمن الرئاسي المعزز إلى مجلس النواب من قبل النائبين مايك لولر، الجمهوري عن نيويورك، وريتشي توريس، الديمقراطي عن نيويورك.

وقام السيناتور ريك سكوت، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، بتقديم التشريع إلى قاعة مجلس الشيوخ.