الجمعة 27 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

خريطة تلاوات اليوم الجمعة بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها: 


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ /أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الرعد 5ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف  30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة المؤمنون  30 ق
09:44 ص) تلاوة للشيخ / شعبان الصياد  وما تيسر من سورة المائدة 10 ق
11: 19قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورة الأحزاب  15ق
13:35قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد أحمد بسيوني وما تيسر من سورة الصافات    30ق
14:17 قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / السيد عبدالكريم الغيطاني وماتيسر من سور الجمعة / المنافقون/ التغابن   30ق
14:55قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / السعيد عبد الصمد الزناتي  وما تيسر من سورة طه   15ق

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/إسماعيل صادق العدوي 5ق الساعة 16:27
مصحف مجود للشيخ / مصطفى إسماعيل من سورتى الرعد- إبراهيم    29ق

18:06 قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ/  عبد الباسط عبد الصمد  وما تيسر من سورة ص    15ق
20:07 قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ أحمد نعينع / وما تيسر من سورتى يونس/ هود 30ق
21:25( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /محمد الليثي وما تيسر من سورة المائدة    18ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل / وما تيسر من سورة الرعد   42ق
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ  الشحات محمد أنور/ وما تيسر من سورة الكهف    44ق
01:35بعد منتصف الليل) للشيخ /أحمد أبو طالب السوهاجي  وما تيسر من سورة  المؤمنون 15ق
02:26 (بعد منتصف الليل) للشيخ /أحمد أبو طالب السوهاجي  وما تيسر من سورة المؤمنون   15ق
3:04(بعد منتصف الليل) للشيخ / منصور الشامى الدمنهوري وما تيسر من سورتي يس/ الصافات 30ق
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