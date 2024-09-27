مصرع شخص في حادث تصادم سيارة والقبض على سائقها بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي سائق سيارة ملاكي صدم شخص بسيارته بمنطقة الشيخ زايد، مما تسبب فى وفاته وتم نقل الجثة إلى المستشفى عقب وصول الخدمات المرورية والأجهزة الأمنية لمكان الحادث.

وتبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة أعلى الطريق بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما تسببت في انحراف السيارة وأدى ذلك الأمر إلى اصطدام سيارة به ومصرعه نتيجة إصابته بكسور وكدمات.

تلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصاب أعلى الطريق بمنطقة الشيخ زايد في الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.