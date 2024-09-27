طاقم حكام مصري بقيادة الغندور يدير مباراة جنوب السودان وأوغندا

كاف، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي أحمد الغندور لإدارة مباراة جنوب السودان وأوغندا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب.

ويعاون أحمد الغندور طاقم تحكيم مكون من: أحمد حسام طه (مساعد أول) وسامي هلهل (مساعد ثان) ومحمد عادل (حكم رابع).



موعد مباراة جنوب السودان وأوغندا

تقام مباراة جنوب السودان ضد أوغندا يوم ١٥ أكتوبر المقبل، على استاد جوبا بدولة جنوب السودان وتنطلق أحداثها في تمام الساعة الثالثة عصرًا.



منتخب جنوب السودان، فيتو

مراد ودري وأبو العلا يراقبون حكام تصفيات أمم إفريقيا

كما قررت اللجنة الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف تعيين ثلاثي مصري السيد مراد وتامر دري وأحمد أبو العلا لمراقبة حكام مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

السيد مراد مراقبًا لحكام مباراة السنغال وملاوي والذي يقوده طاقم تحكيم من توجو.

إكليسو جناما حكمًا للساحة ويعاونه كل من جوناثان أهونتو كوفي مساعد أول وكوملان دومينيو أديووتسو مساعد ثاني وكوسي فابريس سينيو حكمًا رابعًا.

ومن المقرر اقامة اللقاء يوم الجمعة ١١ أكتوبر المقبل على ستاد عبدولاي واد الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تامر دري مراقبًا لحكام مباراة السنغال وملاوي في لقاء العودة والذي يقوده طاقم تحكيم إثيوبي.

الإثيوبي باملاك تيسيما حكما للساحة ويعاونه كل من تايجل جيزو بيلاتشي مساعد أول وفازيكا بيرو يهيولاشيت إيهاوا فازيكا مساعد ثاني وبيلاي تاديسي حكمًا رابعًا.

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم الثلاثاء ١٥ أكتوبر المقبل على إستاد بينجو الوطني بملاوي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة .

أحمد أبو العلا مراقبًا لحكام مباراة تنزانيا والكونغو الديمقراطية والذي يقوده طاقم تحكيم موزمبيقي

الموزمبيقي سيلسو أرميندو ألفاساو حكما للساحة ويعاونه كل من أرسينيو ماريجول مساعد اول والانجولي ليفاندو مايلريس مساعد ثاني والموزمبيقي ويلسون مانجو حكمًا رابعًا.

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم الثلاثاء ١٥ اكتوبر المقبل على إستاد بنجامين مكابا في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.