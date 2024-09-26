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محافظات

قائمة بأغرب أسماء الأحصنة المشاركة في مسابقات جمال الخيل العربية بالشرقية

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة،فيتو

الخيول العربية الأصيلة، تعد محافظة الشرقية من أكثر محافظات الجمهورية اهتماما بالخيول واقتناءها ورعايتها، ولها تاريخ ممتد منذ عهد الخديوي عباس الأول فى تنسيب الخيول العربية الأصيلة وتتبع أصولها حتى أن المحافظة اتخذت من الحصان شعارًا لها.

كما تعد المحافظة معقل أقدم سلالات الخيول فى العالم التى نشأت فى ظروف مناخية صحراوية قاسية أكسبتها قوة البنيان والصلابة والدماء الحارة والقدرة على التحمل والبقاء حتى اكتسبت أهمية كبيرة لجميع محبى تربية الخيول حول العالم الذين حرصوا على استيرادها لاستخدامها فى تحسين المجموعة الوراثية لسلالات وأنواع الخيول الأخرى.

 

انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الخيول العربية في الشرقية (صور)

 

وتنشر “فيتو” قائمة بأغرب اسماء الخيول المشاركة في مهرجان الشرقية للخيول العربية (مسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة) كالتالي: 

-المهرة حلوة الشامسي

- المهرة حياة آي آر 

-المهرة سمرة ناسيتا

-المهرة ضفاف سيسو

-المهرة شجرة الدر عكاشة

-المهرة شاكيرا بستان خضر

-المهرة اليمامة الهرميل

-المهرة نور زيزو

-المهرة نجمة تبارك الله

-الهرة فتاة الأحلام 

-المهرة مزاج الهرميل

-الفرس قمرنا الجميل

-الفرس ريحانه الصافنات

فيما انطلقت مساء أمس الأربعاء، فعاليات اليوم الأول لمهرجان الخيول العربية الاصيلة بقرية الفروسية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، في دورته الـ 28 بمشاركة 187 حصانا  من دول (مصرـ السعوديةـ الكويت ـ الإمارات- قطر) لاختيار الأفضل وبحضور المئات من الأهالي والمشاركين من مختلف المحافظات.

واختتمت أمس فعاليات اليوم الأول من مسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة، ضمن مهرجان الخيول العربية بالشرقية، والتي تقام على مدار يومي 25 و26 سبتمبر الجاري بقرية الفروسية بمدينة بلبيس بمشاركة 121 من الخيل العربية من دول ( مصرـ السعودية ـ الكويت ـ الإمارات- قطر ) لاختيار الأفضل.

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمشاركين فى مسابقة جمال الخيل بمجموعة المهرات أقل من سنة (أ) فوز المهرة حلوة الشامسي بالمركز الأول.

وأسفرت نتيجة مسابقة جمال الخيل بمجموعة المهرات أقل من سنة (ب) عن فوز المهرة ضفاف سيسو بالمركز الأول..وفي مسابقات المجموعة الأولى (أ) من سن 1-2 سنة فازت المهرة منار رباب بالمركز الأول وفي المجموعة الأولى (ب) (مهرات عمر 1-2 سنة) فازت المهرة ألماظة درة بالمركز الأول.

وفي المجموعة الثانية (ا) (مهرات عمر 2-3 سنوات) فازت المهرة أجمل سارة رباب بالمركز الأول..وأسفرت نتيجة المجموعة الثانية (ب) سن 2 الي 3 سنوات عن فوز المهرة سكر آل علوي بالمركز الأول..وفي مسابقات المجموعة الثالثة مهرات سن 3-4 سنوات فازت المهرة حلا المصري بالمركز الأول.

وأخيرا أسفرت نتيجة المجموعة السادسة فرسان أكبر من 6 سنوات عن فوز الفرس مرجانة الجميل بالمركز الأول.

 

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انطلاق مهرجان الخيول العربية بالشرقية مهرجان الخيول العربية ارض الفروسية بمدينة بلبيس هيئة تنشيط السياحة ​وزارة الشباب والرياضة

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