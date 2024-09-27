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شهادة ميلاد الحصان شرط المشاركة بمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة (مستندات)

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، فيتو

تشهد مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، ختام فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الــ 28 والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالشرقية، تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي بقرية الفروسية بمدينة بلبيس بمشاركة أصحاب المزارع ومحبي الخيول العربية الأصيلة.

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مسابقات جمال الخيول العربية طبقًا لقواعد منظمة ECAHO لأعمار الخيل

يذكر أن اليوم الأول لمهرجان الشرقية للخيول العربية شهد تنظيم مسابقات جمال الخيول العربية طبقًا لقواعد منظمة ECAHO لأعمار الخيل المشاركة، واليوم الثاني استكمال مسابقات جمال الخيول العربية، وتوزيع جوائز«شخصية العام، أحسن حصان، أحسن فرس»، واليوم الثالث والاخيربدء فعاليات مسابقات تراث وأدب الخيل مسجل وغير مسجل، لتحديد الأبطال المسجلين وغير المسجلين، واختيار بطل الجمهورية.


 

وكان محافظ الشرقية قد أناب المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ لتسليم الجوائز (مجسم لحصان جامح) للفائزين في مسابقة جمال الخيول والتي بدأت أمس بمشاركة 42 حصانًا عربيًّا من جنسيات (مصر - السعودية - الإمارات - الكويت - قطر) بالإضافة إلى المشاركين من القبائل والعواقل المصرية.

أقدم المهرجانات للخيول في الوطن العربي

ويحضر المهرجان طوال فترة إقامته التي تستمر 3 أيام، المئات من محبي وهواة الخيل العربية ورياضات الفروسية واصحاب مزارع الخيول العربية وكذلك أعضاء نوادي الفروسية، والفرسان والمشاركين في البطولات المختلفة، بالإضافة الي الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والشعبية من مختلف المحافظات، كما يحضر المهرجان العشرات من العرب والأجانب المقيمين في مصر.

الخيول المشاركة في المسابقة تخضع لاشتراطات بيطرية وصحية شديدة

وقال الدكتور إبراهيم متولي وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، إن الخيول المشاركة في المسابقة تخضع لاشتراطات بيطرية وصحية شديدة تضمن خلوها من الأمراض إضافة إلى تميزها بمواصفات الجمال مشيرًا إلى أن المهرجان يهدف لتحقيق المكانة المستحقة للخيول العربية في مصر باعتبارها المعقل الأول لأصول الخيل الأصيل.

قاعدة بيانات للخيول المشاركة في المهرجان

وأشار أحد أعضاء اللجنة المنظمة والمشرفة على المهرجان، أن الخيول المشاركة بالمهرجان من أفضل الخيول العربية ولها قاعدة بيانات تشمل شهادة ميلاد (تاريخ ولادة واسم الحصان والأب والأم ثم المربي والمالك) ضمانًا لعدم اختلاط الأنساب والحفاظ على السلالة العربية الأصيلة بالإضافة إلى باسبور خاص لكل حصان عربي.

 

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انطلاق مهرجان الخيول العربية بالشرقية هيئة تنشيط السياحة ​وزارة الشباب والرياضة ارض الفروسية بمدينة بلبيس اخبارمحافظة الشرقية

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