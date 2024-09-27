أياكس يتغلب على بشكتاش برباعية نظيفة في الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، فاز فريق أياكس الهولندي علي نظيره بشكتاش التركي برباعية نظيفة في من المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2024/2025.

وسجل كيان فيتز جيم هدف التقدم لصالح فريق أياكس في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف ميكا جوتس الهدف الثاني والرابع في الدقيقة 51، 73، وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 55 عن طريق تايلور.

تشكيل أياكس أمام بشكتاش

تشكيل بشكتاش أمام أياكس

ومن المقرر أن تصعد أول 8 فرق مباشرة لدور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الاقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية، ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.