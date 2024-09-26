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رياضة

تشكيل أياكس وبشكتاش الرسمي في الدوري الأوروبي

أياكس الهولندي
أياكس الهولندي

الدوري الأوروبي، أعلن فريقي أياكس الهولندي وبشكتاش التركي عن تشكيل فريقهما للمباراة، المقرر أن تجمع بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2024/2025.

تشكيل أياكس أمام بشكتاش 

تشكيل بشكتاش أمام أياكس 

موعد مباراة أياكس وبشكتاش  

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أياكس أمام بشكتاش في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب يوهان كرويف أرينا. 

ومن المقرر أن تصعد أول 8 فرق مباشرة لدور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الاقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية، ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.

 

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