الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الأوروبي، أياكس يتقدم بهدف أمام بشكتاش في الشوط الأول

أياكس الهولندي
أياكس الهولندي

الدوري الأوروبي، تقدم فريق أياكس الهولندي علي نظيره بشكتاش التركي بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2024/2025.

وسجل كيان فيتز جيم هدف التقدم لصالح فريق أياكس في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول والمباراة.

تشكيل أياكس أمام بشكتاش 

تشكيل بشكتاش أمام أياكس 

موعد مباراة أياكس وبشكتاش  

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أياكس أمام بشكتاش في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب يوهان كرويف أرينا. 

ومن المقرر أن تصعد أول 8 فرق مباشرة لدور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الاقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية، ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

آياكس الهولندي أياكس بشكتاش بشكتاش التركي الدورى الأوروبي أياكس أمام بشكتاش

مواد متعلقة

الدوري الأوروبي، فوز فنربخشة ورينجرز على سانت جيلواز ومالمو

تشكيل أياكس وبشكتاش الرسمي في الدوري الأوروبي

الأكثر قراءة

مساحتها ربع مساحة الفاتيكان، استعدادات لتأسيس أصغر دولة مسلمة في العالم

بعد إعلان فتح الاستيراد، قفزة جديدة في أسعار الكتاكيت بالأسواق

كيلو الشيري وصل 200 جنيه، نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن أسعار الطماطم

مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024

أحمد مجاهد يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

لمدة شهر، غلق كلي للطريق الدائري من المنيب اتجاه وصلة المريوطية

إحباط تهريب مخدر الآيس داخل علبة كاكاو في مطار القاهرة

منوعات

المزيد

مساحتها ربع مساحة الفاتيكان، استعدادات لتأسيس أصغر دولة مسلمة في العالم

الحمد لله على كل حال، رسالة مؤثرة من سجين أمريكي قبل إعدامه

يكشف اضطرابات المشي بدقة، علماء يصممون حذاء ذكي

ليس لها مثيل، اكتشاف صخرة غريبة على كوكب المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

سعر الأرز اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد جديدة لفتح وغلق المحال التجارية بداية من 27 سبتمبر 2024.. فما القصة؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: لهذه الأسباب حجب الله أسرار القرآن (فيديو)

جريمة منكرة، بيان ناري من الأزهر بعد ظهور قناة على “اليوتيوب” تلحن القرآن الكريم

شباب حول الرسول، سالم مولى أبي حذيفة "إمام المهاجرين في قباء"

المزيد
الجريدة الرسمية