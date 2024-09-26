الدوري الأوروبي، أياكس يتقدم بهدف أمام بشكتاش في الشوط الأول

الدوري الأوروبي، تقدم فريق أياكس الهولندي علي نظيره بشكتاش التركي بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2024/2025.

وسجل كيان فيتز جيم هدف التقدم لصالح فريق أياكس في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول والمباراة.

تشكيل أياكس أمام بشكتاش

تشكيل بشكتاش أمام أياكس

موعد مباراة أياكس وبشكتاش

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أياكس أمام بشكتاش في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب يوهان كرويف أرينا.

ومن المقرر أن تصعد أول 8 فرق مباشرة لدور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الاقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية، ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.