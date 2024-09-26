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رياضة

الدوري الأوروبي، تشكيل مباراة روما ضد أتلتيك بيلباو

روما، فيتو
روما، فيتو

أعلن مدربا فريقي روما وضيفه أتلتيك بيلباو، عن تشكيل الفريقين، للمباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى من دوري مسابقة الدوري الأوروبي، والتي تجري على ملعب الأوليمبيكو.

تشكيل روما ضد أتلتيك بيلباو 

تشكيل بيلباو أمام روما

مدرب روما يكشف سبب عدم مشاركة سعود عبد الحميد

كشف مدرب نادي روما، إيفان يوريتش، عن سبب عدم مشاركة سعود عبدالحميد في أي مباراة حتى الآن مع روما "الذئاب".

قال إيفان يوريتش خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أتلتيك بلباو: "بالتأكيد سيحصل سعود عبدالحميد على فرصته للمشاركة ولكن في الوقت المناسب، هو لاعب جيد ولكنه يحتاج مزيدًا من الوقت".

وتابع: "أتفق مع دي روسي بأن انتقاله من الدوري السعودي إلى الإيطالي يعتبر قفزة هائلة بالنسبة له".

وواصل: "سعود يحتاج إلى الوقت ولكن شخصية اللاعب وخصائصه كلاعب مذهلة، فهو يعمل بشكل شاق وملتزم بالتدريبات، وأنا مقتنع بأنه سيبلي بلاءً حسنًا".

إقالة دي روسي تشعل غضب لاعبي روما

أكد الكرواتي إيفان يوريتش المدرب الجديد لنادي روما،  أن لاعبيه يشعرون بخيبة أمل بسبب إقالة المدرب دانييلي دي روسي الأسبوع الماضي عقب بداية متعثرة لفريق العاصمة في الدوري الايطالي.

وأقيل دي روسي، الذي أمضى ما يقرب من عقدين من الزمن في روما كلاعب، بعد فشل فريقه في الفوز بأيٍّ من مبارياته الأربع الأولى في الدوري، ليتولى إيفان يوريتش مدرب تورينو السابق المهمة خلفًا له.

ويعد دي روسي (42 عامًا) أحد أساطير نادي روما، حيث قضى كامل مسيرته في فريق الذئاب قبل أن يتولى تدريبه الموسم الماضي.

وقوبلت إقالة دي روسي بموجة غضب عارمة في أوساط جماهير النادي؛ ما دفع لينا سولوكو، الرئيسة التنفيذية لروما، إلى تقديم استقالتها من منصبها بعد تصاعد موجة الغضب.

 

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