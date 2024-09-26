الداخلية تعلن استشهاد ضابط بمديرية أمن أسوان ومصرع عنصر شديد الخطورة

استشهد ضابط شرطة بمديرية أمن أسوان، فيما لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه، اليوم الخميس، إثر تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز تلاحظ لهم سيارة ربع نقل بدون لوحات يستقلها (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة "سبق اتهامه والحكم عليه في العديد من القضايا الجنائية) ؛ وحال محاولة استيقافها بادر العنصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما أسفر عن استشهاد النقيب/ محمود جمال فريد محمود من قوة "مديرية أمن أسوان".

ولقي عنصر الإجرامى مصرعه وعُثر بحوزته على ( بندقية آلية – عدد 7 خزينة – عدد كبير من الطلقات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.