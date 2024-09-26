الخميس 26 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط 3 كيانات تعليمية بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين

كيانات تعليمية بدون
كيانات تعليمية بدون ترخيص للنصب والاحتيال, فيتو

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط ضبط 3 كيانات تعليمية بدون ترخيص للنصب والاحتيال على راغبى استكمال الدراسة والعمل بالخارج في مناطق مدينة نصر والأزبكية والزيتون. 

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان  وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" المنسوب صدورها للكيان").

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى  وللسفر واستكمال دراستهم بالخارج "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" المنسوب صدورها للكيان").

وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى  "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان، وبحوزته (شهادات دراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان المشار إليه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

 

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