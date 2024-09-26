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رياضة

الدوري الأوروبي، فوز فنربخشة ورينجرز على سانت جيلواز ومالمو

فنربخشة وسانت جيلواز،
فنربخشة وسانت جيلواز، فيتو

نجح فريقا فنربخشه التركي وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي في حصد  أول 3 نقاط في مسيرتهما بمرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتغلب فنربخشه (2-1) على ضيفه سانت جيلواز البلجيكي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الافتتاحية للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز جلاسكو رينجرز (2-0) على مضيفه مالمو السويدي.

فنربخشة يفوز على سانت جيلواز

وفي تركيا، افتتح كاجلار سويونكو التسجيل لفنربخشه في الدقيقة 26، فيما جاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، عن طريق كريستيان بيرجس، لاعب الفريق البلجيكي، الذي سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 82.

وجاء هدف سانت جيلواز الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من خلال روس سايكس، الذي عوض ركلة جزاء أضاعها زميله فرانجو إيفانوفيتش في الدقيقة السابقة.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد فرانسيس ماك أليستير وبرايت أوساي صامويل، لاعبي سانت جيلواز وفنربخشه في الدقيقتين 74 و90 على الترتيب.

فوز رينجرز على مالمو

وعلى ملعب (مالمو ستاديون)، تقدم نديم بايرامي لفريق جلاسكو رينجرز في الثواني الأولى من عمر اللقاء، فيما أضاف روس ماك كوسلاند الهدف الثاني في الدقيقة 76، ليفوز الفريق الاسكتلندي خارج ملعبه على فريق مالمو السويدي.

 

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