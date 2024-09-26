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ثقافة وفنون

شاهد، برومو مسلسل مطعم الحبايب بطولة أحمد مالك وهدى المفتي

أبطال مطعم الحبايب،
أبطال مطعم الحبايب، فيتو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل مطعم الحبايب البرومو الخاص بالعمل المقرر عرضه في بداية شهر أكتوبر المقبل، كما عرضت القناة الرسمية لمنصة شاهد على يوتيوب البرومو أيضًا.

وعلق عبد الله أبو الفتوح منتج مسلسل مطعم الحبايب عبر حسابه على موقع تبادل الصور انستجرام على برومو العمل قائلًا: "بسم الله توكلنا علي الله "مطعم الحبايب" علي شاهد ٣ أكتوبر أن شاء الله".

ويكشف البرومو عن جوانب من أحداث المسلسل والتي تدور معظمها داخل مطعم الحبايب، ومن المؤكد أن هناك قصة حب ستنشأ بين أحمد مالك وهدى المفتي خلال الأحداث.

موعد بدء عرض مسلسل مطعم الحبايب

من المقرر أن ينطلق عرض مسلسل مطعم الحبايب يوم الخميس ٣ أكتوبر المقبل، وسيتم عرض حلقات المسلسل عبر منصة شاهد.

مسلسل مطعم الحبايب  

وتدور قصة المسلسل داخل المطبخ فيما يطلق عليها دراما المطبخ، وهو ما يؤكده أيضًا اسم المسلسل.

ومسلسل مطعم الحبايب هو  تجربة درامية جديدة بروح كوميدية، بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، محمود البزاوي، وكتابة: مريم نعوم وورشة سرد، من إخراج عصام عبد الحميد.

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أحمد مالك الفن هدى المفتي حمزة العيلي مسلسل مطعم الحبايب مطعم الحبايب مريم نعوم محمود البزاوي

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