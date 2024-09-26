وزير الداخلية اللبناني يكشف تطورات الوضع الأمني بعد الاعتداءات الإسرائيلية (فيديو)

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي: إنّ الوضع الأمني في لبنان تبعا لكثافة النزوح الذي حصل منذ 3 أيام جيد ومستقر ومتماسك.

تحرك 150 ألف لبناني من الجنوب تجاه بيروت

وأضاف "مولوي"، في لقاء مع الإعلامية دانيا الحسيني، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أكثر من 150 ألف مواطن تحركوا من الجنوب تجاه بيروت وجبل لبنان ووصلوا إلى الشمال، وهو ما سبب زحمة السير في اليومين الأولين".

كثافة النازحين اللبنانيين

وتابع وزير الداخلية اللبناني: "قوى الأمن الداخلي نسقت مباشرة لاستيعاب مشكلة الزحام بالطرق، وتم توفير المعلومات ودعم القوى السيارة بمؤازرة من الجيش اللبناني حتى انتقل المواطنون من جنوب لبنان إلى عمق الأراضي اللبنانية، خصوصا في بيروت وجبل لبنان وصولا إلى الشمال، ولم تحصل أي مشكلة رغم كثافة النازحين والاكتظاظ، ولم يحصل أي إشكال أمني أو مشادة أو حادث أو إشكال صحي، حتى كان الصليب الأحمر اللبناني على اتصال معنا للتدخل صحيا والتعامل مع أي طارئ".

وزير الداخلية اللبناني: نتابع ملف الاعتداءات على الأملاك الخاصة دقيقة بدقيقة

ووجه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، الشكر لكل الأجهزة اللبنانية التي تضافرت جهودها لمساعدة المواطنين النازحين في الأيام الماضية جراء الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف: "من الناحية الأمنية في الداخل اللبناني، عقدنا منذ 4 أيام اجتماعا لمجلس الأمن الداخلي المركزي بحضور كل القادة الأمنيين وممثل النيابة العامة وأتخذت القرارات اللازمة لمواكبة الوضع الأمني في لبنان".

وتابع وزير الداخلية اللبناني: "طلبنا من اللبنانيين –وهم كذلك- العودة إلى وطنيتهم ولبنانيتهم والتماسك في وجه الأزمات، لأن الانتصار على الأزمات لا يكون سوى بالتماسك والتضامن وتضافر كل الجهود، ولم نجد في الأيام التي خلت أي إشكالية أمنية، وطلبنا من المواطنين أن يكونوا على تواصل مع القوى الأمنية وأن يبتعدوا عن أي أحداث، وبخاصة الاعتداءات على الأملاك الخاصة، ونتابع هذا الموضوع دقيقة بدقيقة حماية لأملاك المواطنين اللبنانيين".

وزير الداخلية اللبناني: 70 ألفا و100 نازح في مراكز الإيواء الرسمية

وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، إنّ مجلس الأمن أصدر بيانا بعد الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء اللبناني، مشيرًا، إلى أنه بداية مشجعة لحل الأزمة في المنطقة، لأنه يتحدث عن تطبيق القرار 1701.

وأضاف: "البيان يتحدث أيضا عن موقف الشرعية الدولية من وقف الحرب على لبنان وإعادة الأمن إلى لبنان وخصوصا الجنوب اللبناني".

وتابع وزير الداخلية اللبناني: "نأمل أن تتكلل المفاوضات بنتائج الملموسة بحيث تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وللأسف لم تكن الليلة الماضية جيدة، فقد تواصل الاعتداءات، ونأمل ضغطا أكبر من المجتمع الدولي، ونناشد الجميع أن يكونوا إلى جانب لبنان لوقف الاعتداءات عليه ووقف قتل الأبرياء".

وحول ملف النازحين، قال: "إلى الآن، عندنا في مراكز الإيواء 70 ألف و100 نازجح في مراكز الإيواء الرسمية، ومبلغ عنهم للسلطات اللبنانية، ويوجد عدد مماثل تقريبا خارج المراكز الرسمية في منازل مستأجرة أو عند أقرباء لهم، والدولة اللبنانية تفعل كل ما يمكنها لتأمين الدعم وتأمين المستلزمات في ظل هذه الظروف الصعبة".