مسيرة بالدرجات وموكب لـ 30 عربة حنطور بفعاليات يوم السياحة العالمي بأسوان (صور)
حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على التقاط الصور التذكارية مع الشباب والفتيات المشاركين فى مسيرة الدراجات، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمى.
وخلال لقاؤهم بمحافظ أسوان، فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة أعرب المشاركين من كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان، ومديرية الشباب والرياضة بإجمالى 100 شاب وفتاة عن سعادتهم للمشاركة فى هذه الفعاليات، ليكون لهم دور فى إسعاد أهالى أسوان وزائريها فى هذه الاحتفالية الهامة.
موكب بعربات الحنطور
وفى نفس السياق تم تقديم عرض لموكب 30 عربة حنطور، والتى تزينت للمشاركة فى الاحتفال حيث بدأ تحركها من أمام أحد الفنادق السياحية بكورنيش النيل مرورًا بمبنى ديوان عام المحافظة، وصولًا إلى حديقة فريال.
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