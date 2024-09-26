محافظ أسوان يكلف بتوزيع هدايا تذكارية لنزلاء المراكب السياحية والفنادق (صور)
أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بتوزيع هدايا تذكارية لجميع نزلاء المراكب السياحية والفنادق العائمة والثابتة، من أجل إضفاء الأجواء الترفيهية لضيوف وزائري المحافظة من الأفواج السياحية المختلفة، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات المتنوعة التى يتم تنفيذها احتفالًا بيوم السياحة العالمى.
تتفيذ برنامج حافل ومتنوع
قال محافظ أسوان: إننا حرصنا على تنفيذ برنامج حافل ومتنوع من الأنشطة العديدة بيوم السياحة العالمى، ليكون ذلك بداية قوية ومبشرة لموسم سياحي جيد ومتميز، وسوف نستمر على هذا النهج، من أجل جذب المزيد من الحركة السياحة الوافدة لعروس المشاتى للاستمتاع بكافة مقوماتها الجمالية والحضارية.
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