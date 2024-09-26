الترانيم تعانق المداح، لقطات من حفل ختام مهرجان سماع الدولي (فيديو وصور)

انطلق قبل قليل حفل ختام الدورة السابعة عشر من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقي الروحية، والذي انطلقت معه الدورة العاشرة لملتقى الأديان "هنا نصلى معًا" فتعانقت الترانيم القبطية الكنائسية ومداح الرسول، في صورة وسط تفاعل وحضور جماهيري غفير على مسرح السور الشمالي.

ختام مهرجان سماع الدولي

ضم حفل الختام أكبر تجمع دولي لأهم فرق الإنشاد الديني وفن السماع والرقص الصوفي المولولي بمشاركة فرق مصرية وعالمية من كازاخستان، تونس، لجزائر، رومانيا، اليونان، باكستان، چيبوتي، بالإضافة إلى فرق سورية مقيمة في مصر

ويُقام المهرجان تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار (الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي) ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.