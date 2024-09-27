المشاهد الخفية فى أزمة الخطيب مع لجنة التخطيط بالأهلى، نجم خط الوسط يطلب تعديل راتبه السنوى، معلول يرفض العودة لتونس ويتمسك بالبقاء فى القلعة الحمراء

كشفت مصادر داخل النادى الأهلى حقيقة ما تردد بشأن وجود خلافات ساخنة مبكرة بين محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ولجنة التخطيط الجديدة التى تم تشكيلها برئاسة مختار مختار وعضوية محمد رمضان وزكريا ناصف عضوى اللجنة السابقة فى ولاية محسن صالح. وقالت المصادر: البعض ربط بين رفض محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى فكرة الدخول فى مفاوضات مع نادى زد للتعاقد مع زيكو لاعب الفريق وبين غضب لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار التى كانت لديها رغبة فى استقدام زيكو فى الميركاتو الصيفى من أجل تدعيم مركز الجناح خاصة بعد عدم التعاقد مع جناح أجنبى حتى الآن، وفى ظل عدم تعويض رحيل أحمد عبد القادر الذى خلع قميص الأهلى وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادى قطر القطرى فى ميركاتو الصيف الحالي.

وأوضحت المصادر أن ما سبق ذكره غير صحيح على الإطلاق خاصة أن دور لجنة التخطيط استشارى فقط، مؤكدة أنها تمنح توصيات فقط، ولا يكون رأيها إلزاميا على الخطيب أو الجهاز الفنى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، مؤكدة أن لجنة التخطيط لديها دور محدد فى تطوير قطاع الناشئين والتخطيط للمستقبل بالنسبة لفريق الكرة وكيفية الربط بين القطاع وفريق الكرة دون إلزام الجهاز الفنى ومارسيل كولر بتنفيذ توصياتها، ومن ثم ما تردد بشأن وجود خلافات بين لجنة التخطيط للكرة بالأهلى ومحمود الخطيب أمر عارٍ تماما من الصحة.

ومن ناحية أخرى تلقى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى عرضا قطريا للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، ولكن المدرب السويسرى رفض تماما فكرة الرحيل عن القيادة الفنية للمارد الأحمر متمسكا باستمراره فى منصبه.

وقالت مصادر مقربة من مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى إن المدرب السويسرى يرغب فى استكمال مشروعه التدريبى مع الأهلى، ومن ثم ما تردد حول تفكيره فى مغادرة القلعة الحمراء غير صحيح.

وأوضحت أن كولر سبق وأن تلقى أيضا عروضا تدريبية فى الدورى السعودى الممتاز “دورى روشن”، ولكنه رفض مجرد مناقشة هذه العروض متمسكا بالاستمرار على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر، مؤكدة أن المدرب السويسرى أبلغ مدير أعماله دينى لامبارتى بعدم التطرق إلى هذا الأمر وإغلاق أى باب أمام رحيله عن قيادة القلعة الحمراء بسبب رغبته فى استكمال مشواره التدريبى، حيث يرتبط الأهلى هذا الموسم بالعديد من المناسبات المهمة منها الدورى المصرى ودورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقى، بالإضافة إلى كأس الإنتركونتيننتال حيث ينتظر الأهلى الفائز من العين الإماراتى وأوكلاند سيتى النيوزلندى يوم 29 أكتوبر المقبل على ستاد القاهرة.

وفى سياق مختلف طلب مروان عطية لاعب الأهلى تعديل عقده ماليا، حيث يتقاضى اللاعب 7 ملايين جنيه سنويا ووسط حالة التعديل المستمرة فى صفوف الفريق وعلى صعيد عدد من اللاعبين تمسك مروان عطية بتعديل عقده الذى ما زال متبقيا فيه 3 مواسم، حيث يرغب اللاعب فى الحصول على ما يقرب من 9 ملايين فى الموسم الواحد تزيد بمقدار مليون فى كل موسم إضافى مع ترحيب اللاعب بزيادة مدة تعاقده مع القلعة الحمراء.

وعلمت “فيتو” أن مروان عطية كان لديه عروض من أندية سعودية بالإضافة إلى عرض هولندي، ولكنه رفضها كلها وتمسك بالاستمرار فى صفوف الأهلى، ولكنه يرغب فى تعديل عقده ماليا، خاصة أنه أصبح أحد العناصر الأساسية فى صفوف الفريق، وأيضا فى حسابات المنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن، حيث يتواجد اللاعب بشكل دائم فى معسكرات المنتخب الوطنى الأخيرة، ومن ثَم جدد اللاعب طلبه بتعديل عقده وتمديده.

مروان عطية ينتظر عقد جلسة مع مسئولى الأهلى عقب مباراة السوبر الأفريقى أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجارى من أجل الحديث عن تعديل وتمديد تعاقده الذى ينتهى بعد 3 مواسم قادمة بداية من الموسم الجديد الذى بدأ بمواجهة جورماهيا الكينى فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا هذا الأسبوع.

ومن ناحية أخرى رفض التونسى على معلول الظهير الأيسر للأهلى فكرة العودة إلى بلاده، وتحديدًا نادى الصفاقسى التونسى، مؤكدا على رغبته فى الاستمرار بصفوف الأهلى أو الرحيل إلى أحد الأندية الخليجية.

معلول تلقى اتصالات من بعض محبيه والمقربين من دائرة صنع القرار فى الصفاقسى التونسى من أجل طلب عودته إلى ناديه السابق وإسدال الستار على مشواره الكروى فى النادى التونسى الشهير، ولكن معلول اعتذر عن العرض، وأكد تمسكه باستكمال مشواره مع الأهلى، خاصة أنه قام بتجديد تعاقده مؤخرًا مع القلعة الحمراء، ولكن الأهلى لم يعلن رسميًّا حتى الآن عن تجديد تعاقد اللاعب التونسى الدولى، والذى انتهى رسميًا فى 30 يونيو الماضى.