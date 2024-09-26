وزير التعليم يزف بشرى سارة للمدرسين، ومفاجأة بشأن أعداد طلاب الثانوية عام 2030

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّه عند إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، كانت هناك نماذج من الأنظمة الدولية الناجحة في مصر تم النظر إليها، مثل النظام الإنجليزي ونظام «IG».

الأنظمة التعليمية الدولية

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه بالنسبة للتخصص العلمي أو الأدبي لطلاب الأنظمة الدولية يصل عدد المواد الدراسية التي يدرسها الطلاب لـ 10 مواد، مشيرًا إلى أنه من الأنظمة الدولية هي الشهادات المعتمدة IB» international Bacheloria» حيث يحصل طلابها على 6 مواد دراسية في سنتين.

شكل مبسط في الثانوية العامة

وتابع وزير التعليم: «طلاب التعليم الثانوي العام كانوا يحصلون على 32 مادة في 3 سنوات، وكانت المواد الأساسية ليس لها وقت لتدرس داخل المدارس، ولهذا سعت الوزارة إلى تنسيق المواد لجعل الطلاب يدرسون كل المواد بشكل مبسط، وعلى عدة مراحل».

أوضاع المعلمين في مصر

وأكد: أن هناك تأييد هائل من القيادة السياسية والدولة على الاهتمام بالمعلم وتحسين أوضاعه تقديرا لقيمته ومكانته، والفترة المقبلة ستشهد أوضاعا أفضل للمعلمين في مصر.

لائحة الانضباط في المدرسة

وبشأن لائحة الانضباط في المدرسة وتأثيرها على المعلمين، علق وزير التعليم: "المعلمون يمكنهم الحديث عن هذا الأمر، هذه لائحة تحفيز وانضباط، فنحن نحفز المجتهد، ومن يخطئ، فإنه سيعاقب بشكل مناسب يمكن للمدير تنفيذه داخل المدرسة".

تجهيز الفصول المدرسية

وتابع: الدولة بذلت مجهودات في الـ10 سنوات الماضية لتطوير التعليم، وتزويد الفصول الدراسية بالمدارس الحكومية بشاشات لا توجد في 90% من المدارس الخاصة والشاشات على أعلى مستوى وجميع الفصول في المرحلة الثانوية بها كاميرات وأكسيس-بوينت للإنترنت، والفصول مجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى.

الهدف من إعادة هيكلة الثانوية

وأضاف: الطلاب يمتلكون الآن التابلت ولكننا أجرينا إعادة هيكلة للمرحلة الثانوية لزيادة حضور الطلاب داخل المدارس واستغلال ما وفرته الدولة من إمكانيات.

عدد طلاب الثانوية العامة في 2030

وأشار إلى أنه من المتوقع خلال عام 2030 وفي ظل الزيادة السكانية أن يكون هناك 10 ملايين طالب بالثانوي العام زيادة على قدرة استيعاب على المدارس، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على إيجاد حل لهذه المشكلة في حدود ما هو متاح.

وأوضح: لن نترك ابنائنا الطلاب وسنواجه مشكلة الزيادة السكانية التي تؤثر على كثافة الفصول وفقا لإمكانياتنا وهناك دراسات في هذا الإطار

رسالة وزير التعليم لأولياء أمور الطلاب

ووجه «عبد اللطيف» رسالة إلى أولياء أمور الطلاب، قائلا:«اطمنوا على أولادكم، وابعتوهم المدارس هيكون في تعليم جيد جدا، معلمين مصر أكفاء جدا، وموهبين جدا».

وواصل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «أنا عايز الناس تطمن والقصة المخيفة بتاعت الثانوية العامة دي إن شاء الله إلى زوال».