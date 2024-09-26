وزير التعليم: إجراءات مختلفة لنظام أعمال السنة، وتدريس منهج جديد كمادة أساسية

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراءات الوزارة لربط التعليم بسوق العمل، موضحا أن التنافس في سوق العمل كان يقتصر على السوق المحلي، ولكن خلال الفترة المقبلة، سيكون مع العالم كله.

وأوضح الوزير أن بعض دول العالم يعمل 30% إلى 40% من موظفيها من المنزل.

مستهدف النظم التعليمية الجديدة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": في المستقبل القريب سنجد الشركات المحلية تتعاقد مع أشخاص يعملون معها أون لاين، وبالتالي، فإن شبابنا سيتنافسون مع كل دول العالم مثل الهند ونيجيريا، وبالتالي، يجب أن نرى المهارات المكتسبة من النظم التعليمية في العالم كله حتى نجعل أبناءنا يكتسبون المهارات المختلفة، مثل مهارة سرعة التعامل مع الأجهزة.

تدريس مادة البرمجة كلغة أساسية

وأكد: "نتعاون مع اليونيسكو واليونسيف، ونستهدف تدريس البرمجة كمادة أساسية لأنها ستصبح لغة أساسية في التعامل مع العالم الجديد المنخرط مع التطور التكنولوجي الهائل".

نظام الثانوية العامة الجديد

ولفت إلي أن النظام الجديد للتعليم شهد تقسيم المرحلة الثانوية العامة، حيث سيدرس الطالب في 3 ثانوي 5 مواد، واللغة الثانية أصبحت خارج المجموع، والتربية الدينية، موضحًا أنه جرى عقد لقاءات مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والبابا تواضرس، لإدخال مادة الدين في المجموع، وأن يكون المنهاج الدراسي يركز على الأخلاقيات وسوف يكون الامتحان موحدا.

أعمال السنة في العملية التعليمية

وواصل: العملية التعليمية لها 3 ركائز أساسية هم ولي الأمر والمعلم والطالب، وتم عمل نظام أعمال سنة لكي يتضمن انضباط من الطلاب والحضور بالمدرسة، مشيرًا إلى الدراسات في مركز البحوث المصري أوضحت أن أعمال السنة شي أساسي في العملية التعلمية، والتي تقيم الطالب بناء على الواجب والاختبار الأسبوعي والحضور والغياب.

وتابع: أعمال السنة في النظام الجديد شيء أساسي ولابد من حضور الطالب للمدرسة لأهمية ذلك من الناحية التعليمية والتربوية.